9 Maggio 1978 Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse! La democrazia è il tempo della decisione,diceva Aldo Moro con una delle sue espressioni più suggestive e dense di significato.Voleva intendere che in democrazia non basta decidere e necessario anche coinvolgere e convincere.E necessario che la decisione sia accompagnata dal consenso e dalla partecipazione popolare perché soltanto così corrisponde ai bisogni reali dei cittadini. A 48 anni dalla sua morte il fascino ed il prestigio dello statista ucciso dalle Brigate Rosse restano intatti.Il tempo non scolora il ricordo e linsegnamento politico ed il suo ricordo continua a vivere nei nostri cuori.



Il tempo anzi ci restituisce una figura e una testimonianza sempre vive ed attuali.Certo 48 anni sono tanti e lItalia di oggi non è più quella degli anni 70.Ma la vita di Moro rappresenta nel suo insieme un lungo discorso sulla democrazia sul quale ognuno di noi che sia animato da passione politica e civile è chiamato ancora oggi a riflettere.Lo ricordiamo soprattutto ai più giovani .La politica autentica non è quasi mai la rappresentazione esteriore che se ne dà:il potere,il comando,lautorità. La politica vera è altro: è la ricerca paziente di ciò che può unire una società e non dividerla;di ciò che può farla progredire insieme;di ciò che può offrire nuove speranze,di ciò che può trasformare in diritti dei cittadini queste speranze.Ecco la lezione di Aldo Moro che voglio ricordare e riproporre. Nel giugno del 1976 Aldo Moro venne a Potenza e tenne uno dei suoi discorsi più celebri. Si era alla vigilia di una prova elettorale difficile si temeva il sorpasso del partito comunista sulla Dc e Moro prese spunto da quella circostanza per un bilancio della vita democratica del paese.



A 50 anni da quel 7 giugno grazie allufficio di presidenza del consiglio regionale sarà pubblicato il suo discorso con i contributi e le testimonianze di autorevoli esponenti di quella fase politica di allora e di oggi e sarà presentato con uniniziativa pubblica nei prossimi giorni.



On Peppino Molinari