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|In sala Stargate-Terremoto '80 il docu-film di Andrea Manicone
8/05/2026
|Nella sala A del Consiglio regionale della Regione Basilicata a Potenza, l'attore e regista Andrea Manicone ha illustrato contenuti e finalità del docu-film Stargate-Terremoto '80, unopera costruita tra memoria viva, testimonianza collettiva e ricostruzione storica. Il progetto attraversa la Basilicata prima e dopo la scossa, i giorni dellemergenza e la lunga stagione della ricostruzione, intrecciando documentazione, immagini delle Teche Rai, testimonianze e contributi di amministratori, giornalisti, sindacalisti e studiosi per raccontare la trasformazione sociale e culturale della regione. Obiettivo dichiarato: trasmettere ai più giovani memoria, immagini ed emozioni di una tragedia che ha cambiato per sempre la Basilicata.
Piero Badaloni, storico inviato Rai e già presidente della Regione Lazio, ha invece ricordato la propria esperienza da inviato durante i giorni del sisma, soffermandosi sul ruolo dellinformazione nelle ore dellemergenza e sul clima vissuto nei territori colpiti. Il lungometraggio verrà proiettato in anteprima domani (8 maggio) al teatro Due Torri di Potenza.
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