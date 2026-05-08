HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Da San Chirico Raparo a Roma: talento e impegno sociale brillano a EpLibriamoci 2026

8/05/2026

La cultura come strumento di sensibilizzazione e crescita sociale: è questo il cuore di EpLibriamoci 2026, il concorso promosso dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI), la cui cerimonia conclusiva si è tenuta presso la Sala degli Atti Parlamentari Giovanni Spadolini, il 7 maggio 2026.
Nelledizione 2026 partecipa la Pro Loco Sanchirichese APS, realtà attiva e dinamica che ha contribuito alla promozione del concorso, questanno dedicato a un tema di forte attualità come il bullismo e il cyberbullismo.
A portare in alto il nome della Basilicata è stata Francesca Caputo, di San Chirico Raparo, che ha conquistato il secondo posto nazionale della sezione Opera Inedita, distinguendosi per sensibilità, capacità espressiva e profondità di analisi.
Presente alla cerimonia il Vicepresidente della Pro Loco Sanchirichese APS, Rosario Morano, che ha asserito:

EpLibriamoci dimostra come anche dai piccoli centri possano emergere voci forti, capaci di affrontare temi complessi con maturità e consapevolezza. Il nostro impegno è proprio questo: dare spazio ai giovani e trasformare la cultura in uno strumento concreto di cambiamento sociale.
Morano ha inoltre evidenziato il valore territoriale delliniziativa:
Manifestazioni come questa accendono i riflettori su comunità spesso fuori dai grandi circuiti mediatici, ma ricche di identità, talento e voglia di partecipare. È così che si costruisce una rete culturale davvero inclusiva e rappresentativa dellItalia.
La partecipazione della Pro Loco Sanchirichese APS conferma il ruolo strategico delle Pro Loco nella promozione culturale e sociale, capaci di coniugare tradizione e innovazione e di valorizzare le eccellenze locali in contesti di rilievo nazionale.
La cerimonia è iniziata con i saluti istituzionali delle Senatrici Vita Maria Nocco (Membro della V^ Commissione Programmazione economica bilancio del Senato della Repubblica) e Susanna Campione (Componente Commissione Cultura Senato della Repubblica) a seguire le premiazioni del Dott. Pasquale Ciurleo (Presidente Nazionale Ente Pro Loco Italiane) e del Dott. Giuseppe Esposito (Curatore Nazionale progetto EpLibriamoci) ha moderato la giornata la Dott.ssa Mariarosaria Rizzuti (Giornalista), alla cerimonia con la delegazione lucana presente anche Rocco Franciosa (Presidente EPLI Basilicata).



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
8/05/2026 - Le due dop di Rotonda, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, a TuttoFood Milano

Il Consorzio Il Bianco e la Rossa sarà presente a TuttoFood Milano 2026, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al settore agroalimentare, in programma dall11 al 14 maggio 2026 presso Fiera Milano. Unoccasione importante per promuovere e valorizz...-->continua
8/05/2026 - Da San Chirico Raparo a Roma: talento e impegno sociale brillano a EpLibriamoci 2026

La cultura come strumento di sensibilizzazione e crescita sociale: è questo il cuore di EpLibriamoci 2026, il concorso promosso dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI), la cui cerimonia conclusiva si è tenuta presso la Sala degli Atti Parlamentari Giovanni Spadol...-->continua
8/05/2026 - Cia Basilicata allAssemblea nazionale Cia: aree interne, acqua e giovani al centro del futuro dellagricoltura

Il riequilibrio del valore lungo la filiera agroalimentare, oggi fortemente penalizzante per gli agricoltori: è una delle priorità per il mondo agricolo. Una battaglia storica di Cia, con la messa in campo di una strategia in tre direzioni chiave. La prima è i...-->continua
7/05/2026 - Calabrese secondo a Eplibriamoci, menzione per Caputo

La Basilicata vince il secondo posto al concorso nazionale Eplibriamoci sul tema lotta al bullismo e cyberbullismo con l'alunno Salvatore Calabrese della Terza C della scuola secondaria di primo grado "Ferrara" di Melfi e una menzione per la sezione opera ined...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo