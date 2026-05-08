La cultura come strumento di sensibilizzazione e crescita sociale: è questo il cuore di EpLibriamoci 2026, il concorso promosso dallEnte Pro Loco Italiane (EPLI), la cui cerimonia conclusiva si è tenuta presso la Sala degli Atti Parlamentari Giovanni Spadolini, il 7 maggio 2026.

Nelledizione 2026 partecipa la Pro Loco Sanchirichese APS, realtà attiva e dinamica che ha contribuito alla promozione del concorso, questanno dedicato a un tema di forte attualità come il bullismo e il cyberbullismo.

A portare in alto il nome della Basilicata è stata Francesca Caputo, di San Chirico Raparo, che ha conquistato il secondo posto nazionale della sezione Opera Inedita, distinguendosi per sensibilità, capacità espressiva e profondità di analisi.

Presente alla cerimonia il Vicepresidente della Pro Loco Sanchirichese APS, Rosario Morano, che ha asserito:



EpLibriamoci dimostra come anche dai piccoli centri possano emergere voci forti, capaci di affrontare temi complessi con maturità e consapevolezza. Il nostro impegno è proprio questo: dare spazio ai giovani e trasformare la cultura in uno strumento concreto di cambiamento sociale.

Morano ha inoltre evidenziato il valore territoriale delliniziativa:

Manifestazioni come questa accendono i riflettori su comunità spesso fuori dai grandi circuiti mediatici, ma ricche di identità, talento e voglia di partecipare. È così che si costruisce una rete culturale davvero inclusiva e rappresentativa dellItalia.

La partecipazione della Pro Loco Sanchirichese APS conferma il ruolo strategico delle Pro Loco nella promozione culturale e sociale, capaci di coniugare tradizione e innovazione e di valorizzare le eccellenze locali in contesti di rilievo nazionale.

La cerimonia è iniziata con i saluti istituzionali delle Senatrici Vita Maria Nocco (Membro della V^ Commissione Programmazione economica bilancio del Senato della Repubblica) e Susanna Campione (Componente Commissione Cultura Senato della Repubblica) a seguire le premiazioni del Dott. Pasquale Ciurleo (Presidente Nazionale Ente Pro Loco Italiane) e del Dott. Giuseppe Esposito (Curatore Nazionale progetto EpLibriamoci) ha moderato la giornata la Dott.ssa Mariarosaria Rizzuti (Giornalista), alla cerimonia con la delegazione lucana presente anche Rocco Franciosa (Presidente EPLI Basilicata).