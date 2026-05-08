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|Cia Basilicata allAssemblea nazionale Cia: aree interne, acqua e giovani al centro del futuro dellagricoltura
8/05/2026
|Il riequilibrio del valore lungo la filiera agroalimentare, oggi fortemente penalizzante per gli agricoltori: è una delle priorità per il mondo agricolo. Una battaglia storica di Cia, con la messa in campo di una strategia in tre direzioni chiave. La prima è il miglioramento della forza collettiva dei produttori attraverso aggregazione (consorzi, Aop), integrazione verticale, progettualità condivise, inclusione giovanile e potenziamento degli strumenti interprofessionali, per definire accordi chiari e contratti tipo con regole oneste e giusta remunerazione. Lintento è garantire un reddito equo alle imprese -ha spiegato il presidente- e portare lagricoltore da semplice fornitore di materia prima a partner influente e paritario nella filiera. E questa una delle priorità affermate alla IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, conclusasi a Roma con la riconferma allunanimità di Cristiano Fini alla guida nazionale dellorganizzazione.
A rappresentare Cia Basilicata, insieme ad delegazione composta da 12 esponenti, è stato il presidente regionale di Cia Basilicata, Leonardo Moscaritolo, che ha ribadito il valore strategico dellagricoltura come presidio ambientale e leva di sviluppo sostenibile.
La nostra partecipazione afferma Moscaritolo rafforza una visione che mette al centro lagricoltore come presidio ambientale e motore di sviluppo sostenibile.
Nel confronto nazionale dedicato al tema Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro, Cia Basilicata ha evidenziato le principali criticità che interessano il territorio regionale: scarsità idrica, gestione della fauna selvatica e progressivo spopolamento delle aree interne.
Tra le priorità indicate dallorganizzazione regionale figurano:
· salvaguardia del territorio e della biodiversità;
· promozione di pratiche agricole sostenibili;
· rilancio delle aree interne attraverso lintegrazione tra agricoltura e turismo;
· sostegno ai giovani agricoltori;
· formazione manageriale e innovazione.
Il territorio agrario prosegue Moscaritolo è parte essenziale dellidentità italiana. Agricoltura di qualità e turismo culturale possono rappresentare un volano di crescita se integrati in una visione strategica.
Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della nuova ruralità e dellagricoltura multifunzionale, con aziende agricole chiamate sempre più a svolgere funzioni sociali, ambientali e di tutela del paesaggio.
Serve passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione sottolinea il presidente di Cia Basilicata attraverso interventi strutturali per la sicurezza del territorio, il contrasto allo spopolamento e una gestione efficace della fauna selvatica.
Per Moscaritolo sarà inoltre decisivo lutilizzo mirato delle risorse della Politica Agricola Comune per rafforzare le economie locali e costruire un sistema integrato tra agricoltura, istituzioni e territori.
Territorio, infrastrutture e innovazione conclude sono le leve su cui costruire il futuro della Basilicata e dellintero Paese.
Lassemblea nazionale si è conclusa con la riconferma di Cristiano Fini alla presidenza nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, Fini guida lorganizzazione dal 2022.
Nel suo intervento, il presidente nazionale ha delineato le direttrici strategiche del nuovo mandato: tutela del reddito agricolo, riequilibrio della filiera agroalimentare, innovazione, gestione della crisi climatica e rilancio delle aree interne.
Particolare attenzione è stata dedicata allemergenza climatica e alla gestione dellacqua, con il rilancio della Carovana dellAcqua e del piano 100 Buone Opere per la realizzazione di infrastrutture irrigue e bacini di accumulo.
Sul fronte economico, Fini ha denunciato gli effetti delle tensioni internazionali sullagricoltura europea, con laumento del costo del gasolio agricolo, il rincaro dei fertilizzanti e la crescita dei costi lungo tutta la filiera.
Tra le richieste avanzate allUnione europea: sostegni diretti alle imprese agricole, semplificazione della Pac, tutela del Made in Italy, contrasto alle pratiche sleali e maggiore reciprocità negli accordi commerciali internazionali.
La survey: italiani sempre più consapevoli del ruolo dellagricoltura
Nel corso dellassemblea è stata presentata anche la survey Coltivare Sicurezza, Attrarre Futuro, realizzata dallUfficio studi di Cia. Dallindagine emerge che il 91% degli italiani è preoccupato per frane, alluvioni e dissesto idrogeologico, mentre l89% considera labbandono delle aree agricole una delle cause principali dellaumento del rischio ambientale.
Tra le ragioni per cui gli agricoltori vengono ritenuti fondamentali per la sicurezza del territorio figurano la manutenzione del suolo (58%), la cura del paesaggio (54%) e il presidio quotidiano delle aree fragili (42%).
Oltre l80% degli italiani riconosce che sostenere chi coltiva significa investire nella sicurezza collettiva ha dichiarato Fini . La difesa delle aree interne non riguarda pochi territori marginali, ma il futuro dellintero Paese.
Lindagine evidenzia inoltre le difficoltà nel coinvolgimento delle nuove generazioni: tra i giovani lagricoltura viene percepita come un settore stabile ma poco innovativo. Da qui la proposta di una scuola permanente dellagricoltore, con percorsi di formazione su intelligenza artificiale, innovazione digitale, multifunzionalità e gestione aziendale.
Sul fronte del Made in Italy agroalimentare, oltre la metà dei consumatori indica lorigine italiana del prodotto come principale criterio di acquisto, anche se il caro prezzi sta modificando le abitudini di consumo di quasi un italiano su due.
Il consumatore vuole fare la scelta giusta ha concluso Fini . Il nostro compito è renderla accessibile, garantendo valore agli agricoltori e qualità ai cittadini.
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