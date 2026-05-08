Cia Basilicata allAssemblea nazionale Cia: aree interne, acqua e giovani al centro del futuro dellagricoltura 8/05/2026 Il riequilibrio del valore lungo la filiera agroalimentare, oggi fortemente penalizzante per gli agricoltori: è una delle priorità per il mondo agricolo. Una battaglia storica di Cia, con la messa in campo di una strategia in tre direzioni chiave. La prima è il miglioramento della forza collettiva dei produttori attraverso aggregazione (consorzi, Aop), integrazione verticale, progettualità condivise, inclusione giovanile e potenziamento degli strumenti interprofessionali, per definire accordi chiari e contratti tipo con regole oneste e giusta remunerazione. Lintento è garantire un reddito equo alle imprese -ha spiegato il presidente- e portare lagricoltore da semplice fornitore di materia prima a partner influente e paritario nella filiera. E questa una delle priorità affermate alla IX Assemblea elettiva nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, conclusasi a Roma con la riconferma allunanimità di Cristiano Fini alla guida nazionale dellorganizzazione.



A rappresentare Cia Basilicata, insieme ad delegazione composta da 12 esponenti, è stato il presidente regionale di Cia Basilicata, Leonardo Moscaritolo, che ha ribadito il valore strategico dellagricoltura come presidio ambientale e leva di sviluppo sostenibile.



La nostra partecipazione  afferma Moscaritolo  rafforza una visione che mette al centro lagricoltore come presidio ambientale e motore di sviluppo sostenibile.



Nel confronto nazionale dedicato al tema Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro, Cia Basilicata ha evidenziato le principali criticità che interessano il territorio regionale: scarsità idrica, gestione della fauna selvatica e progressivo spopolamento delle aree interne.



Tra le priorità indicate dallorganizzazione regionale figurano:



· salvaguardia del territorio e della biodiversità;



· promozione di pratiche agricole sostenibili;



· rilancio delle aree interne attraverso lintegrazione tra agricoltura e turismo;



· sostegno ai giovani agricoltori;



· formazione manageriale e innovazione.



Il territorio agrario  prosegue Moscaritolo  è parte essenziale dellidentità italiana. Agricoltura di qualità e turismo culturale possono rappresentare un volano di crescita se integrati in una visione strategica.



Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della nuova ruralità e dellagricoltura multifunzionale, con aziende agricole chiamate sempre più a svolgere funzioni sociali, ambientali e di tutela del paesaggio.



Serve passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione  sottolinea il presidente di Cia Basilicata  attraverso interventi strutturali per la sicurezza del territorio, il contrasto allo spopolamento e una gestione efficace della fauna selvatica.



Per Moscaritolo sarà inoltre decisivo lutilizzo mirato delle risorse della Politica Agricola Comune per rafforzare le economie locali e costruire un sistema integrato tra agricoltura, istituzioni e territori.



Territorio, infrastrutture e innovazione  conclude  sono le leve su cui costruire il futuro della Basilicata e dellintero Paese.



Lassemblea nazionale si è conclusa con la riconferma di Cristiano Fini alla presidenza nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, Fini guida lorganizzazione dal 2022.



Nel suo intervento, il presidente nazionale ha delineato le direttrici strategiche del nuovo mandato: tutela del reddito agricolo, riequilibrio della filiera agroalimentare, innovazione, gestione della crisi climatica e rilancio delle aree interne.



Particolare attenzione è stata dedicata allemergenza climatica e alla gestione dellacqua, con il rilancio della Carovana dellAcqua e del piano 100 Buone Opere per la realizzazione di infrastrutture irrigue e bacini di accumulo.



Sul fronte economico, Fini ha denunciato gli effetti delle tensioni internazionali sullagricoltura europea, con laumento del costo del gasolio agricolo, il rincaro dei fertilizzanti e la crescita dei costi lungo tutta la filiera.



Tra le richieste avanzate allUnione europea: sostegni diretti alle imprese agricole, semplificazione della Pac, tutela del Made in Italy, contrasto alle pratiche sleali e maggiore reciprocità negli accordi commerciali internazionali.



La survey: italiani sempre più consapevoli del ruolo dellagricoltura

Nel corso dellassemblea è stata presentata anche la survey Coltivare Sicurezza, Attrarre Futuro, realizzata dallUfficio studi di Cia. Dallindagine emerge che il 91% degli italiani è preoccupato per frane, alluvioni e dissesto idrogeologico, mentre l89% considera labbandono delle aree agricole una delle cause principali dellaumento del rischio ambientale.



Tra le ragioni per cui gli agricoltori vengono ritenuti fondamentali per la sicurezza del territorio figurano la manutenzione del suolo (58%), la cura del paesaggio (54%) e il presidio quotidiano delle aree fragili (42%).



Oltre l80% degli italiani riconosce che sostenere chi coltiva significa investire nella sicurezza collettiva  ha dichiarato Fini . La difesa delle aree interne non riguarda pochi territori marginali, ma il futuro dellintero Paese.



Lindagine evidenzia inoltre le difficoltà nel coinvolgimento delle nuove generazioni: tra i giovani lagricoltura viene percepita come un settore stabile ma poco innovativo. Da qui la proposta di una scuola permanente dellagricoltore, con percorsi di formazione su intelligenza artificiale, innovazione digitale, multifunzionalità e gestione aziendale.



Sul fronte del Made in Italy agroalimentare, oltre la metà dei consumatori indica lorigine italiana del prodotto come principale criterio di acquisto, anche se il caro prezzi sta modificando le abitudini di consumo di quasi un italiano su due.



Il consumatore vuole fare la scelta giusta  ha concluso Fini . Il nostro compito è renderla accessibile, garantendo valore agli agricoltori e qualità ai cittadini.





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