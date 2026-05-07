La Basilicata vince il secondo posto al concorso nazionale Eplibriamoci sul tema lotta al bullismo e cyberbullismo con l'alunno Salvatore Calabrese della Terza C della scuola secondaria di primo grado "Ferrara" di Melfi e una menzione per la sezione opera inedita assegnata a Francesca Caputo di San Chirico Raparo. La cerimonia di premiazione promossa dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps si è svolta a Roma presso la Sala degli Atti Parlamentari "Giovanni Spadolini" del Senato della Repubblica su iniziativa della Senatrice Vita Maria Nocco. Grande soddisfazione per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale della Rete Epli Aps, Rocco Franciosa, presente alla cerimonia, il quale ha dichiarato "un successo straordinario che premia il lavoro svolto dagli autori delle opere Salvatore Calabrese e Francesca Caputo che si sono distinti a livello nazionale, dagli insegnanti per la sensibilità dimostrata nell'affrontare la tematica, dalle Pro Loco Melfi e Pro Loco Sanchirichese che si sono impegnate nella sensibilizzazione del concorso sulla tematica della lotta al bullismo e al cyberbullismo". Presenti alla cerimonia la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Marottoli - Ferrara" di Melfi Iuliano Antonietta con le insegnanti Mariafrancesca Ciminelli e Dangelo Concetta della classe terza C scuola secondaria di primo grado "Ferrara" di Melfi, il Presidente della Pro Loco "Federico II" di Melfi Marco Aurelio Bonacaro, il Vicepresidente della Pro Loco Sanchirichese Rosario Morano e il vicepresidente della Pro Loco Barile Daniele Bracuto, i quali si sono complimentati con gli autori Salvatore Calabrese e Francesca Caputo. I premiati lucani emozionati nei loro interventi hanno ringraziato la giuria presieduta da Giuseppe Esposito, il Presidente nazionale della Rete Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo e il Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, per gli encomi ricevuti. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa ha consegnato per l'occasione le copie numerate dell'opera "Libertá" realizzate sul tema "Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo" da Maria Teresa Romeo, in arte Oemor, grazie al sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata. Toccante la testimonianza di Asia Antonietti Presidente dell' Associazione "Sogna come facevi da bambina" testimonial della cerimonia della quinta edizione di Eplibriamoci, coordinata dalla giornalista Mariarosaria Rizzuti e presieduta dalle Senatrici Vita Maria Nocco e Susanna Campione componente Commissione Cultura del Senato della Repubblica.