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|Nicole Pia DArino vola a Centro Nazionale Studi Leopardiani: rappresenterà la Basilicata al IX ''Premio Leopardi''
7/05/2026
|Sarà Nicole Pia DArino, studentessa della V A del Liceo classico Isabella Morra di Senise (PZ), a rappresentare la Basilicata nella prova nazionale della IX edizione del Premio Leopardi per le Scuole medie superiori, che si terrà il prossimo 1° giugno a Recanati, presso il CNSL (Centro Nazionale Studi Leopardiani), organizzatore del concorso. La studentessa, originaria di Senise, è risultata la vincitrice della prova regionale, predisposta dal CNSL, a cui hanno partecipato studenti provenienti dai licei classici di Potenza, Senise, Venosa. Gli studenti si sono confrontati sullanalisi del testo di alcuni versi del canto Le ricordanze e nel commento critico-filosofico di un passo tratto dallo Zibaldone, scritto dal poeta-filosofo recanatese tra il 12 e il 23 luglio 1820.
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|7/05/2026 - Il sistema dei Cpr in un incontro a Palazzo San Gervasio
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|7/05/2026 - Potenza, cerimonia in Prefettura per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo
In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del Terrorismo, sabato 9 maggio prossimo, alle ore 10,00, nella Sala Italia della Prefettura di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro consegnerà al Tenente Colonnello dellEsercito Italiano Francesco...-->continua
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