Sarà Nicole Pia DArino, studentessa della V A del Liceo classico Isabella Morra di Senise (PZ), a rappresentare la Basilicata nella prova nazionale della IX edizione del Premio Leopardi per le Scuole medie superiori, che si terrà il prossimo 1° giugno a Recanati, presso il CNSL (Centro Nazionale Studi Leopardiani), organizzatore del concorso. La studentessa, originaria di Senise, è risultata la vincitrice della prova regionale, predisposta dal CNSL, a cui hanno partecipato studenti provenienti dai licei classici di Potenza, Senise, Venosa. Gli studenti si sono confrontati sullanalisi del testo di alcuni versi del canto Le ricordanze e nel commento critico-filosofico di un passo tratto dallo Zibaldone, scritto dal poeta-filosofo recanatese tra il 12 e il 23 luglio 1820.