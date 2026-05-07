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Il sistema dei Cpr in un incontro a Palazzo San Gervasio

7/05/2026

Le associazioni Tutti Migranti Metaponto e Libera Basilicata promuovono un incontro pubblico dedicato a uno dei nodi più controversi delle politiche migratorie italiane: il sistema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Lappuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 16:45, nella Biblioteca Comunale di Palazzo San Gervasio  Joseph and Mary Agostine Memorial Library, e si propone come momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. I CPR sono strutture destinate al trattenimento amministrativo di cittadini stranieri in attesa di espulsione ma sono al centro di numerose critiche da parte di giuristi, medici, associazioni e organismi indipendenti, che ne hanno denunciato le condizioni di vita, la durata della detenzione e le criticità legate alla tutela dei diritti fondamentali. Al centro del dibattito vi sono temi come lopacità gestionale, il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione delle strutture, luso di pratiche sanitarie controverse e il rischio di marginalizzazione di persone già in condizioni di vulnerabilità.
Lincontro, quindi, serve per analizzare il sistema dei CPR non solo sotto il profilo giuridico e sanitario, ma anche sociale ed etico, interrogandosi sul rapporto tra sicurezza, diritti umani e dignità della persona.

Interverranno:
Lorenzo Figoni, autore del libro Gorgo Cpr, tra vite perdute, psicofarmaci e appalti milionari
Nicola Cocco, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e della rete Mai più lager  No Cpr, che porterà una lettura sanitaria e umanitaria delle condizioni allinterno delle strutture
Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid, che approfondirà il quadro delle politiche migratorie e delle loro ricadute sociali
Rosario Gigliotti, referente Libera Basilicata e Pino Passarelli, referente dellAssociazione Tutti Migranti Metaponto.
A coordinare il dibattito sarà Donatina Allamprese, referente del presidio Libera Vulture Alto Bradano.



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