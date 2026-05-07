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|Il sistema dei Cpr in un incontro a Palazzo San Gervasio
7/05/2026
|Le associazioni Tutti Migranti Metaponto e Libera Basilicata promuovono un incontro pubblico dedicato a uno dei nodi più controversi delle politiche migratorie italiane: il sistema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).
Lappuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 16:45, nella Biblioteca Comunale di Palazzo San Gervasio Joseph and Mary Agostine Memorial Library, e si propone come momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. I CPR sono strutture destinate al trattenimento amministrativo di cittadini stranieri in attesa di espulsione ma sono al centro di numerose critiche da parte di giuristi, medici, associazioni e organismi indipendenti, che ne hanno denunciato le condizioni di vita, la durata della detenzione e le criticità legate alla tutela dei diritti fondamentali. Al centro del dibattito vi sono temi come lopacità gestionale, il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione delle strutture, luso di pratiche sanitarie controverse e il rischio di marginalizzazione di persone già in condizioni di vulnerabilità.
Lincontro, quindi, serve per analizzare il sistema dei CPR non solo sotto il profilo giuridico e sanitario, ma anche sociale ed etico, interrogandosi sul rapporto tra sicurezza, diritti umani e dignità della persona.
Interverranno:
Lorenzo Figoni, autore del libro Gorgo Cpr, tra vite perdute, psicofarmaci e appalti milionari
Nicola Cocco, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e della rete Mai più lager No Cpr, che porterà una lettura sanitaria e umanitaria delle condizioni allinterno delle strutture
Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid, che approfondirà il quadro delle politiche migratorie e delle loro ricadute sociali
Rosario Gigliotti, referente Libera Basilicata e Pino Passarelli, referente dellAssociazione Tutti Migranti Metaponto.
A coordinare il dibattito sarà Donatina Allamprese, referente del presidio Libera Vulture Alto Bradano.
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