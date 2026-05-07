Il 9 maggio, dalle 10:00 alle 12:30 circa, Potenza ospiterà, presso il CineTeatro Due Torri della città, il primo Concerto per l'Europa "David Sassoli" per celebrare la Festa dell'Europa. L'evento, che vedrà la partecipazione di scuole e istituzioni, è un omaggio a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso nel 2022, che ha dedicato la sua vita al progetto europeo e alla difesa dei valori democratici. Il concerto sarà un'occasione per riflettere sull'importanza dell'Europa e sul ruolo che essa può giocare nel mondo. L'evento organizzato dal centro Europe Direct Basilicata, dal Liceo Walter Gropius di Potenza dallAssessorato per le Politiche Giovanili del Comune di Potenza e con la partecipazione del Consiglio Regionale della Basilicata, dellUfficio Scolastico Regionale e del CDE-CNR di Tito sarà un'occasione per celebrare la Festa dell'Europa e per promuovere la conoscenza e la comprensione dell'Unione europea tra i giovani. Allevento parteciperanno diverse scuole della città che potranno assistere alle performance dei giovani studenti del liceo artistico del capoluogo che, insieme ai propri docenti, hanno lavorato duramente in questi mesi per preparare la kermesse musicale, durante la quale saranno riprodotti, tra gli altri, linno dellEuropa e quello dellItalia. Levento concertistico prevede anche momenti di dibattito e di riflessione che intervalleranno i momenti dedicati alla musica ed a cui parteciperanno le autorità cittadine, regionali ed europee, che porteranno il proprio contributo alla discussione sul presente e sul futuro dellEuropa, proponendo un ragionamento a base culturale su cosa significa oggi essere europei. Il Concerto è aperto alla cittadinanza.

