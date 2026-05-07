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|20 Maggio Giornata nazionale dell'agrobiodiversità
7/05/2026
|Ricade il 20 maggio la data ufficiale in cui si celebra la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita dalla legge 194/2015 con lo scopo di promuovere la tutela e la conservazione delle risorse genetiche locali. Questa ricorrenza, che mira a sensibilizzare su agricoltura sostenibile e varietà autoctone, prevede lorganizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e seminari, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dellarticolo 14 della legge 5 marzo 1977 n.54.
Le manifestazioni, previste in Basilicata per il 2026, consolidano il ruolo dellAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura su questa tematica. Alsia, infatti, per la celebrazione di questa Giornata, giunta alla XI edizione, organizzerà una serie di eventi al fine di sensibilizzare il pubblico e le comunità locali sull'importanza di preservare e valorizzare le risorse genetiche agricole e alimentari. Le attività saranno realizzate con il contributo del progetto Custodi della Basilicata finanziato dal Mipaaf alla Regione Basilicata e, da questa, affidato ad Alsia.
Il programma prevede eventi distribuiti su undici date, in sedi diverse, con il coinvolgimento di scuole e cittadini. Si inizierà venerdì 8 maggio ad Accettura, con un Tavolo di lavoro sul tema Transumanze future, Anno internazionale dei pascoli e dei pastori; Giovedì 14 a Maratea sarà la volta di una Passeggiata alla scoperta delle piante spontanee e delle orchidee, a cura dellassociazione Maratea Cittadinanza Attiva e del custode dellagrobiodiversità Gino Esposito; Venerdì 15 a SantArcangelo, presso lI.I.S. Carlo Levi sez. Ipsas, incontro su Il vino dellAgrobiodiversità con visita guidata ai campi e ai laboratori dellIstituto; Sabato 16 a Grassano, presso il Frantoio Oleario Grassanese Tenuta Golfi, biodiversità olivicola e passeggiata tra gli ulivi; Mercoledì 20 a Rotonda presso lAlsia azienda agricola sperimentale dimostrativa Pollino, celebrazione della Giornata nazionale con le scuole della Valle del Mercure; Sabato 23 a Chiaromonte, sagra del Sambuco a cura della Proloco e Comune di Chiaromonte, tavola rotonda La tipicità come risorsa: i prodotti tradizionali come volano di sviluppo economico e turistico; Domenica 24 a San Paolo Albanese V° passeggiata ecologica alla scoperta della Banxhurna (Paeonia peregrina L.); Mercoledì 27 a Rotonda, visita di operatori di Agrievra Sveba presso Alsia A.A.S.D. Pollino; Giovedì 28 a SantArcangelo, presso lazienda agricola di Virgilio, presentazione del Distretto del cibo delle piante officinali e delle erbe aromatiche della Basilicata, con visita al campo di rosa damascena e prova di essiccazione ed estrazione degli oli essenziali; Domenica 14 giugno a San Fele, VIII edizione Festa della Transumanza organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di San Fele; Martedì 16 giugno a Rotonda, evento finale presso lAlsia Pollino con un seminario sul tema Ritorno alla biodiversità con i miscugli in collaborazione con il prof. Salvatore Ceccarelli e dott.ssa Stefania Grando, con visita e valutazione dei miscugli in campo.
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