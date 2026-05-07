Ricade il 20 maggio la data ufficiale in cui si celebra la Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita dalla legge 194/2015 con lo scopo di promuovere la tutela e la conservazione delle risorse genetiche locali. Questa ricorrenza, che mira a sensibilizzare su agricoltura sostenibile e varietà autoctone, prevede lorganizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e seminari, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dellarticolo 14 della legge 5 marzo 1977 n.54.

Le manifestazioni, previste in Basilicata per il 2026, consolidano il ruolo dellAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura su questa tematica. Alsia, infatti, per la celebrazione di questa Giornata, giunta alla XI edizione, organizzerà una serie di eventi al fine di sensibilizzare il pubblico e le comunità locali sull'importanza di preservare e valorizzare le risorse genetiche agricole e alimentari. Le attività saranno realizzate con il contributo del progetto Custodi della Basilicata finanziato dal Mipaaf alla Regione Basilicata e, da questa, affidato ad Alsia.

Il programma prevede eventi distribuiti su undici date, in sedi diverse, con il coinvolgimento di scuole e cittadini. Si inizierà venerdì 8 maggio ad Accettura, con un Tavolo di lavoro sul tema Transumanze future, Anno internazionale dei pascoli e dei pastori; Giovedì 14 a Maratea sarà la volta di una Passeggiata alla scoperta delle piante spontanee e delle orchidee, a cura dellassociazione Maratea Cittadinanza Attiva e del custode dellagrobiodiversità Gino Esposito; Venerdì 15 a SantArcangelo, presso lI.I.S. Carlo Levi sez. Ipsas, incontro su Il vino dellAgrobiodiversità con visita guidata ai campi e ai laboratori dellIstituto; Sabato 16 a Grassano, presso il Frantoio Oleario Grassanese Tenuta Golfi, biodiversità olivicola e passeggiata tra gli ulivi; Mercoledì 20 a Rotonda presso lAlsia azienda agricola sperimentale dimostrativa Pollino, celebrazione della Giornata nazionale con le scuole della Valle del Mercure; Sabato 23 a Chiaromonte, sagra del Sambuco a cura della Proloco e Comune di Chiaromonte, tavola rotonda La tipicità come risorsa: i prodotti tradizionali come volano di sviluppo economico e turistico; Domenica 24 a San Paolo Albanese V° passeggiata ecologica alla scoperta della Banxhurna (Paeonia peregrina L.); Mercoledì 27 a Rotonda, visita di operatori di Agrievra Sveba presso Alsia A.A.S.D. Pollino; Giovedì 28 a SantArcangelo, presso lazienda agricola di Virgilio, presentazione del Distretto del cibo delle piante officinali e delle erbe aromatiche della Basilicata, con visita al campo di rosa damascena e prova di essiccazione ed estrazione degli oli essenziali; Domenica 14 giugno a San Fele, VIII edizione Festa della Transumanza organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di San Fele; Martedì 16 giugno a Rotonda, evento finale presso lAlsia Pollino con un seminario sul tema Ritorno alla biodiversità con i miscugli in collaborazione con il prof. Salvatore Ceccarelli e dott.ssa Stefania Grando, con visita e valutazione dei miscugli in campo.





