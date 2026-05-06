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Co.Re.Com. Basilicata e associazione Cinema Mediterraneo: siglata intesa

6/05/2026

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata (Co.Re.Com.) e lassociazione Cinema Mediterraneo (A.C.M.) hanno sottoscritto un importante protocollo dintesa finalizzato a rafforzare le attività di educazione ai media, alfabetizzazione digitale e tutela dei minori nel sistema delle comunicazioni. Laccordo nasce dalla consapevolezza condivisa che le sfide poste dallevoluzione dellecosistema digitale e dei nuovi linguaggi audiovisivi richiedono una collaborazione strutturata tra istituzioni e soggetti del Terzo Settore, al fine di promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dei media, soprattutto tra le giovani generazioni. Fulcro dellintesa è lo sviluppo del progetto Marateale & Co.Re.Com. Academy: MaratealeLab, un percorso formativo innovativo rivolto alle scuole, che utilizza il linguaggio cinematografico e le nuove tecnologie per affrontare tematiche cruciali quali cyberbullismo, hate speech, disinformazione, dipendenze digitali e uso consapevole dellintelligenza artificiale. Il protocollo prevede inoltre la realizzazione di laboratori didattici e contenuti multimediali educativi; iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e docenti; la promozione della cosiddetta AI Literacy, per comprendere il funzionamento degli algoritmi e riconoscere fenomeni come i deepfake e attività di valorizzazione del talento giovanile attraverso la produzione di contenuti audiovisivi etici e inclusivi. Con questo Protocollo  dichiara la presidente del Co.Re.Com. Basilicata, Assunta Mitidieri  rafforziamo il nostro impegno nella promozione della cittadinanza digitale e nella tutela dei minori. La collaborazione con lAssociazione Cinema Mediterraneo rappresenta unopportunità strategica per coniugare educazione, cultura e innovazione, utilizzando il linguaggio del cinema come strumento di crescita e consapevolezza. A sottolineare il valore dellintesa anche la presidente dellassociazione Cinema Mediterraneo, Antonella Caramia: Questo Protocollo rappresenta un passo fondamentale per avvicinare i giovani ai linguaggi del cinema e del digitale in modo responsabile e creativo. Attraverso il progetto MaratealeLab vogliamo offrire strumenti concreti per comprendere il presente e costruire il futuro, promuovendo inclusione, talento e consapevolezza. La collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata rafforza il nostro impegno nel rendere la cultura audiovisiva un motore di crescita sociale e civile per il territorio. Attraverso un tavolo tecnico permanente, le parti garantiranno il coordinamento delle attività, il monitoraggio dei risultati e laggiornamento continuo rispetto alle evoluzioni normative e tecnologiche. Il protocollo ha una durata triennale e con questa iniziativa, il Co.Re.Com. Basilicata si conferma protagonista nelle politiche di prevenzione della violenza digitale e nella diffusione di una cultura della legalità, ponendo al centro i giovani, la loro sicurezza e il loro futuro digitale.



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