Prende il via oggi a Maratea la BTM InterAzioni Special Edition, iniziativa promossa e sostenuta dall'APT Basilicata per rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati nazionali e internazionali e creare opportunità concrete per gli operatori del territorio.

Oggi e domani, 6 e 7 maggio, saranno dedicate alla scoperta del territorio attraverso un fam trip che porterà buyer e giornalisti di settore a conoscere dal vivo Maratea ed alcune località dell'area circostante.

Il cuore operativo dell'evento è in programma venerdì 8 maggio nelle sale del Grand Hotel Pianeta Maratea. La mattina, dalle 9:30 alle 13:30, spazio agli incontri B2B tra buyer e seller: un'occasione diretta per costruire relazioni commerciali e trasformare i prodotti turistici in concrete opportunità di business. La sessione, gratuita e aperta a tutti gli operatori turistici dei comuni della Basilicata, previa registrazione, si svolgerà con coffee break e light lunch. Nel pomeriggio, dalle 15:30, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Maratea, Cesare Albanese, prenderanno il via tre momenti di approfondimento. Alle 16:00 il workshop "Stessa destinazione, offerta diversa con AI", condotto dall' esperta di digital marketing Giulia Eremita, affronterà l'evoluzione dei comportamenti dei viaggiatori, sempre più frammentati e meno prevedibili, e la necessità di costruire proposte turistiche più mirate e riconoscibili. Alle 17:20 il keynote "Maratea e Basilicata: nuove sfide e opportunità per gli operatori del turismo", a cura del consulente di strategia Beppe Giaccardi, esplorerà come le destinazioni evolvano in risposta ai cambiamenti della domanda, della tecnologia e dei modelli di governance, con particolare attenzione alla resilienza, alla pianificazione dei viaggi, ai dati e all'impatto dei cambiamenti climatici.

Alle 18:20 il panel istituzionale "CROSS TRAVEL: opportunità, innovazione e digitalizzazione per una destinazione sempre attraente e al passo coi tempi" chiuderà i lavori con un dibattito che vedrà protagonisti Margherita Sarli, direttore APT Basilicata, Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, Daniele Donnici, presidente Destinazione Sila, Luigi Lirangi, commissario straordinario del Parco Nazionale del Pollino, e Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi. Le conclusioni saranno affidate a Marcello Pittella, presidente del Consiglio Regionale della Basilicata. Modera Mary Rossi, event manager di BTM Italia. A suggellare la giornata, dalle 19:30, una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio curata da BTM Gusto.

