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Regeni, luniversità degli studi della Basilicata aderisce alliniziativa Le università per Giulio

5/05/2026

Il 12 maggio alle ore 10, presso lAula Magna del Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata e in contemporanea, in collegamento da remoto, nellAula B 003 del Campus universitario di Matera, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni  Tutto il male del mondo", di Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca.

Interverranno, per i saluti istituzionali, il Magnifico Rettore, Ignazio M. Mancini e il Prorettore al Public Engagement, Donato Verrastro; proporranno, poi, alcune riflessioni Gennaro Cosentino, caporedattore TGR Rai Basilicata (Rai 3), Raffaele La Regina, dottore di ricerca in Storia contemporanea e Francesca Brunetti, dottoranda di ricerca nel corso Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources. Seguirà il dibattito. Parteciperanno varie classi di scuole superiori del territorio.

Levento si colloca nellambito delliniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

Il pensiero critico, la libertà e la passione della ricerca per migliorare la nostra società, lonestà intellettuale, il confronto dialettico sono alcuni tra i più importanti valori che lUniversità può insegnare afferma il Magnifico Rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio M. Mancini. Ladesione a questa proposta  oltre che esprimere solidarietà e vicinanza a un nucleo familiare e ai nostri giovani  vuole sottolineare il ruolo determinante degli atenei per la tutela dei diritti umani fondamentali.

"La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia  ricorda la Senatrice Cattaneo  non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a 'fare cose' attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso".

Siamo onorati e grati per questa iniziativa  hanno dichiarato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni  che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio ricercatore integerrimo ed appassionato che la violazione dei diritti che si sono compiuti su di lui.

Liniziativa "Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.

Laccesso è libero.



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