|
|
|Regeni, luniversità degli studi della Basilicata aderisce alliniziativa Le università per Giulio
5/05/2026
|Il 12 maggio alle ore 10, presso lAula Magna del Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata e in contemporanea, in collegamento da remoto, nellAula B 003 del Campus universitario di Matera, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni Tutto il male del mondo", di Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca.
Interverranno, per i saluti istituzionali, il Magnifico Rettore, Ignazio M. Mancini e il Prorettore al Public Engagement, Donato Verrastro; proporranno, poi, alcune riflessioni Gennaro Cosentino, caporedattore TGR Rai Basilicata (Rai 3), Raffaele La Regina, dottore di ricerca in Storia contemporanea e Francesca Brunetti, dottoranda di ricerca nel corso Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources. Seguirà il dibattito. Parteciperanno varie classi di scuole superiori del territorio.
Levento si colloca nellambito delliniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.
Il pensiero critico, la libertà e la passione della ricerca per migliorare la nostra società, lonestà intellettuale, il confronto dialettico sono alcuni tra i più importanti valori che lUniversità può insegnare afferma il Magnifico Rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio M. Mancini. Ladesione a questa proposta oltre che esprimere solidarietà e vicinanza a un nucleo familiare e ai nostri giovani vuole sottolineare il ruolo determinante degli atenei per la tutela dei diritti umani fondamentali.
"La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia ricorda la Senatrice Cattaneo non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa: al contrario, Giulio continua a vivere e a 'fare cose' attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso".
Siamo onorati e grati per questa iniziativa hanno dichiarato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio ricercatore integerrimo ed appassionato che la violazione dei diritti che si sono compiuti su di lui.
Liniziativa "Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.
Laccesso è libero.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/05/2026 - Regeni, luniversità degli studi della Basilicata aderisce alliniziativa Le università per Giulio
Il 12 maggio alle ore 10, presso lAula Magna del Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata e in contemporanea, in collegamento da remoto, nellAula B 003 del Campus universitario di Matera, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giuli...-->continua
|
|
|5/05/2026 - Angelomauro Calza e i segreti della Basilicata per Radici Letterarie a Matera
Prosegue il viaggio alla scoperta dell'identità lucana con la rassegna Radici Letterarie. Dopo il successo del primo incontro, il secondo appuntamento della kermesse si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la suggestiva sede del Circolo Radici...-->continua
|
|
|5/05/2026 - S. Arcangelo: giovedi 7 maggio convegno Disabilità e Territorio Il Valore dellAscolto, il Coraggio dellAzione
Giovedì 7 maggio, alle ore 17:00, presso la sala Auditorium Polifunzionale di SantArcangelo, si terrà il convegno Disabilità e Territorio Il Valore dellAscolto, il Coraggio dellAzione, organizzato dalla Cooperativa Sociale Doppio Passo. Levento rappres...-->continua
|
|
|5/05/2026 - A Moliterno. ''Note Condivise con il Flute in Progress''
Giovedi 7 maggio 2026, alle ore 9.30, presso il Cine Teatro Pino di Moliterno (PZ), si terrà la lezione-concerto Note Condivise con il Flute in Progress, un appuntamento che coniuga formazione, pratica esecutiva e condivisione artistica, ponendo al centro il...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV