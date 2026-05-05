Prosegue il viaggio alla scoperta dell'identità lucana con la rassegna Radici Letterarie. Dopo il successo del primo incontro, il secondo appuntamento della kermesse si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la suggestiva sede del Circolo Radici (piazza Vittorio Veneto, 34).

Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Angelomauro Calza, che presenterà lopera letteraria dal titolo emblematico: Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù, pubblicato da Edizioni Magister.

Il libro: Un ponte tra la Lucania e il Mondo

Lopera di Calza non è una semplice raccolta di memorie locali, ma un mosaico di 13 storie che collegano la Basilicata a fatti e personaggi di risonanza mondiale, microstoria locale e la storia universale. Con uno stile che mescola sapientemente ironia, nostalgia e rigore giornalistico, lautore narra vicende incredibili ma rigorosamente vere:

Il Mandarino di Chiaromonte: La storia un medico lucano nominato Mandarino di Prima Classe dallImperatrice della Cina.

Vite straordinarie: Dalla figura di Jimmy Savo, il più grande pantomimo di tutti i tempi secondo Charlie Chaplin, alle imprese sportive di Nicola Ferrara, calciatore di origini lucane che vinse lo scudetto nel campionato di calcio italiano.

Aneddoti popolari: Il libro attraversa anche la quotidianità dei paesi, tra partite a passatella, il fascino delle vecchie Fiat 124 e le riflessioni di successi popolari mondiali come la canzone Indifferentemente di Umberto Martucci raccontata dallinterprete dellepoca Mario Trevi.

La pena di morte: La prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica negli Stati Uniti dAmerica.

In sintesi, il libro di Calza è unoperazione di recupero e conoscenza dellorgoglio identitario condotta senza provincialismi, dimostrando analiticamente che la lucanità è una categoria dellanima capace di dialogare con la modernità globale. Calza utilizza una metodologia quasi archivistica, partendo dai piccoli paesi lucani come Chiaromonte, Ferrandina, Stigliano o Potenza per arrivare a Pechino, Hollywood o Buenos Aires.

Lincontro, inserito nella rassegna Radici Letterarie curata dalla casa materana Edizioni Magister, rappresenta unoccasione unica per riflettere su come una terra apparentemente isolata sia stata, in realtà, crocevia di destini universali.

Presenterà la serata il presidente del Circolo Radici Aps, dott. Nicola DImperio. Lautore Angelomauro Calza dialogherà con leditore Timoteo Papapietro, approfondendo quel mix di fatti e personaggi di interesse mondiale che rendono la Basilicata una regione dai confini infiniti.