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|Angelomauro Calza e i segreti della Basilicata per Radici Letterarie a Matera
5/05/2026
|Prosegue il viaggio alla scoperta dell'identità lucana con la rassegna Radici Letterarie. Dopo il successo del primo incontro, il secondo appuntamento della kermesse si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la suggestiva sede del Circolo Radici (piazza Vittorio Veneto, 34).
Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Angelomauro Calza, che presenterà lopera letteraria dal titolo emblematico: Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù, pubblicato da Edizioni Magister.
Il libro: Un ponte tra la Lucania e il Mondo
Lopera di Calza non è una semplice raccolta di memorie locali, ma un mosaico di 13 storie che collegano la Basilicata a fatti e personaggi di risonanza mondiale, microstoria locale e la storia universale. Con uno stile che mescola sapientemente ironia, nostalgia e rigore giornalistico, lautore narra vicende incredibili ma rigorosamente vere:
Il Mandarino di Chiaromonte: La storia un medico lucano nominato Mandarino di Prima Classe dallImperatrice della Cina.
Vite straordinarie: Dalla figura di Jimmy Savo, il più grande pantomimo di tutti i tempi secondo Charlie Chaplin, alle imprese sportive di Nicola Ferrara, calciatore di origini lucane che vinse lo scudetto nel campionato di calcio italiano.
Aneddoti popolari: Il libro attraversa anche la quotidianità dei paesi, tra partite a passatella, il fascino delle vecchie Fiat 124 e le riflessioni di successi popolari mondiali come la canzone Indifferentemente di Umberto Martucci raccontata dallinterprete dellepoca Mario Trevi.
La pena di morte: La prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica negli Stati Uniti dAmerica.
In sintesi, il libro di Calza è unoperazione di recupero e conoscenza dellorgoglio identitario condotta senza provincialismi, dimostrando analiticamente che la lucanità è una categoria dellanima capace di dialogare con la modernità globale. Calza utilizza una metodologia quasi archivistica, partendo dai piccoli paesi lucani come Chiaromonte, Ferrandina, Stigliano o Potenza per arrivare a Pechino, Hollywood o Buenos Aires.
Lincontro, inserito nella rassegna Radici Letterarie curata dalla casa materana Edizioni Magister, rappresenta unoccasione unica per riflettere su come una terra apparentemente isolata sia stata, in realtà, crocevia di destini universali.
Presenterà la serata il presidente del Circolo Radici Aps, dott. Nicola DImperio. Lautore Angelomauro Calza dialogherà con leditore Timoteo Papapietro, approfondendo quel mix di fatti e personaggi di interesse mondiale che rendono la Basilicata una regione dai confini infiniti.
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