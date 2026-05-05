Giovedì 7 maggio, alle ore 17:00, presso la sala Auditorium Polifunzionale di SantArcangelo, si terrà il convegno Disabilità e Territorio  Il Valore dellAscolto, il Coraggio dellAzione, organizzato dalla Cooperativa Sociale Doppio Passo. Levento rappresenta unimportante occasione di confronto e riflessione sul tema dellinclusione delle persone con disabilità nei contesti territoriali, con particolare attenzione al ruolo dellascolto attivo e alla necessità di passare dalle parole ai fatti. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta, del sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo ed in fine, del sindaco di Roccanova, Rocco Greco. Ad introdurre ci sarà Emily Lopedota, presidente Cooperativa Sociale Doppio Passo assieme alla vicepresidente Donatella DElia ed alla consigliera Pasqualina Sirico. A seguire interverranno: Vito De Filippo, già sottosegretario alla sanità, Nicola Giordano, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali che interesseranno il comune di SantArcangelo (gli altri candidati sono i già citati Salvatore La Grotta e Vito De Filippo), Laura Iacono, dirigente medico psichiatra, Responsabile U.O.S.D. Psichiatria di Chiaromonte (Disturbi dello Spettro dellAutismo in età adulta), Salvatore Mario Graziano, educatore e pedagogista Clinico, Giuseppe Tataranno, presidente Anffas Policoro e Giovanna DOnofrio DOnofrio, docente presso lI.I.S. Carlo Levi di SantArcangelo. Moderatrice dellevento, Gloria DAgostino di Basilicata Radio 2 (BR2). Un appuntamento dunque importante per amministratori, operatori del settore, famiglie, associazioni e cittadini che credono in una comunità più inclusiva, con il doppio passo che diventa metafora di un cammino fatto insieme, dove nessuno deve essere lasciato indietro. La cooperativa sociale Doppio Passo, con sede legale a SantArcangelo e la sede operativa ad Aliano, di fatti è un progetto concreto di inclusione lavorativa attraverso il lavoro vero, la produzione artigianale di qualità e lo sviluppo di comunità in Basilicata. Nasce con lobiettivo di unire Inclusione, Territorio e Innovazione. Per questo è stato creato un biscottificio etico dove persone con disabilità lavorano fianco a fianco assieme ai loro coetanei, con contratti regolari e ruoli professionali riconosciuti. Non si tratta di attività assistenziale ma di un vero ambiente di lavoro strutturato, dove si producono taralli artigianali di eccellenza.

Levento è aperto a tutti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito doppiopassocoop.it o seguire i canali social della Cooperativa.

Carlino La Grotta