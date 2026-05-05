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|S. Arcangelo: giovedi 7 maggio convegno Disabilità e Territorio Il Valore dellAscolto, il Coraggio dellAzione
5/05/2026
|Giovedì 7 maggio, alle ore 17:00, presso la sala Auditorium Polifunzionale di SantArcangelo, si terrà il convegno Disabilità e Territorio Il Valore dellAscolto, il Coraggio dellAzione, organizzato dalla Cooperativa Sociale Doppio Passo. Levento rappresenta unimportante occasione di confronto e riflessione sul tema dellinclusione delle persone con disabilità nei contesti territoriali, con particolare attenzione al ruolo dellascolto attivo e alla necessità di passare dalle parole ai fatti. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di SantArcangelo, Salvatore La Grotta, del sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo ed in fine, del sindaco di Roccanova, Rocco Greco. Ad introdurre ci sarà Emily Lopedota, presidente Cooperativa Sociale Doppio Passo assieme alla vicepresidente Donatella DElia ed alla consigliera Pasqualina Sirico. A seguire interverranno: Vito De Filippo, già sottosegretario alla sanità, Nicola Giordano, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali che interesseranno il comune di SantArcangelo (gli altri candidati sono i già citati Salvatore La Grotta e Vito De Filippo), Laura Iacono, dirigente medico psichiatra, Responsabile U.O.S.D. Psichiatria di Chiaromonte (Disturbi dello Spettro dellAutismo in età adulta), Salvatore Mario Graziano, educatore e pedagogista Clinico, Giuseppe Tataranno, presidente Anffas Policoro e Giovanna DOnofrio DOnofrio, docente presso lI.I.S. Carlo Levi di SantArcangelo. Moderatrice dellevento, Gloria DAgostino di Basilicata Radio 2 (BR2). Un appuntamento dunque importante per amministratori, operatori del settore, famiglie, associazioni e cittadini che credono in una comunità più inclusiva, con il doppio passo che diventa metafora di un cammino fatto insieme, dove nessuno deve essere lasciato indietro. La cooperativa sociale Doppio Passo, con sede legale a SantArcangelo e la sede operativa ad Aliano, di fatti è un progetto concreto di inclusione lavorativa attraverso il lavoro vero, la produzione artigianale di qualità e lo sviluppo di comunità in Basilicata. Nasce con lobiettivo di unire Inclusione, Territorio e Innovazione. Per questo è stato creato un biscottificio etico dove persone con disabilità lavorano fianco a fianco assieme ai loro coetanei, con contratti regolari e ruoli professionali riconosciuti. Non si tratta di attività assistenziale ma di un vero ambiente di lavoro strutturato, dove si producono taralli artigianali di eccellenza.
Levento è aperto a tutti.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito doppiopassocoop.it o seguire i canali social della Cooperativa.
Carlino La Grotta
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