Prende ufficialmente il via Giovani Energie  Il lavoro fra passato e presente, linnovativo hub culturale nato per trasformare la tradizione in nuove opportunità per il territorio, in particolare per i giovani. Il progetto del Comune di Fardella, coordinato dal Consorzio ConUnibas dell'Università degli Studi Della Basilicata e finanziato dalla Regione Basilicata, punta i riflettori su una risorsa preziosa e spesso dimenticata: la ginestra, pianta spontanea che, da simbolo del territorio, può trasformarsi in riscatto per il territorio.

Un ponte tra generazioni e competenze

La fibra di ginestra è stata per molti decenni unimportantissima risorsa pazientemente lavorata dalle donne, fino agli anni 50, quando la pratica è stata abbandonata con larrivo di filati e tessuti acquistabili nel dopoguerra.

Vogliamo trasformare quella che un tempo era una fatica silenziosa e necessaria delle nostre donne in unoccasione di riscatto per le nuove generazioni  spiegano gli organizzatori. La ginestra non è un reperto archeologico, ma una fibra resiliente che oggi può parlare il linguaggio del design contemporaneo.

Il progetto prevede diversi momenti di formazione: la prima fase sarà dedicata allo studio e alla progettazione del prodotto, a cura di professioniste del settore quali Damiana Spoto, docente di Storia della Moda presso lAccademia Costume & Moda di Roma, e Paola Gioia, ricercatrice e docente universitaria di marketing territoriale. Ma il progetto non si limita alla teoria, piuttosto si configura come un percorso concreto per seguire tutti i passaggi della filiera della produzione di fibra di ginestra: nella seconda fase, infatti, il progetto entra nel vivo della lavorazione artigianale.

Lappuntamento: il workshop di tessitura del 9 e 10 maggio

Per segnare il debutto pubblico delle attività, il progetto farà tappa a Fardella nei giorni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026. Presso la nuova sede del Museo della Parola (Via Pellegrino) si terrà un workshop di tessitura aperto allintera comunità: unoccasione unica per riscoprire la manualità come forma di espressione e cultura.

A guidare l'esperienza sarà Maria Mariella, una figura che incarna perfettamente lo spirito del progetto: ingegnera ed artigiana che si dedica da anni alla lavorazione della fibra di ginestra. Sotto la sua guida, i partecipanti potranno letteralmente "mettere le mani in pasta", apprendendo le tecniche fondamentali per trasformare le idee in trama e ordito.

Dettagli dell'evento:

Sede: Museo della Parola, Via Pellegrino, Fardella (PZ).

Sabato, 9 Maggio: dalle ore 15:00 alle 19:00.

Domenica, 10 Maggio: dalle ore 09:00 alle 13:00.

I prossimi appuntamenti da qui all'autunno 2026

Il workshop di maggio è solo linizio di un percorso che accompagnerà il territorio fino a settembre 2026. Tra gli appuntamenti:

Luglio: A Fardella, i partecipanti si immergeranno nel cuore della produzione con Pasquale Filippelli, perito tessile e massimo esperto della lavorazione della ginestra. In questa fase verranno mostrati tutti i passaggi tecnici, dalla pianta al filato.

Settembre: una residenza artistica dedicata a valorizzare la pianta e la fibra, fondendo design contemporaneo e tradizione.

LEvento Finale: Il percorso si concluderà con una conferenza finale e la presentazione ufficiale del prototipo di prodotto che verrà realizzato durante il percorso. Non solo un oggetto, ma il simbolo di una nuova visione imprenditoriale capace di generare valore direttamente da ciò che il territorio offre.