La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha pubblicato l'avviso pubblico "Terre Immerse - Comunità Creative Euromediterranee", programma di co-progettazione e organizzazione di residenze artistiche internazionali nell'ambito di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Le candidature sono aperte dal 4 al 24 maggio 2026.



Il programma, finanziato dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e dal PO FESR della Regione Basilicata, intende consolidare la Città dei Sassi come hub di creatività e dialogo nel bacino euromediterraneo, consolidando l'eredità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.



Le residenze, della durata di quattro settimane consecutive, si svolgeranno tra settembre e novembre 2026 e ospiteranno artisti e professionisti della cultura provenienti dai Paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo, con particolare attenzione al Sud Europa e all'area del Mediterraneo. Le opere prodotte, tra installazioni, performance, mostre, cortometraggi e produzioni audiovisive, resteranno sul territorio come patrimonio permanente a sostegno dell'offerta turistica e culturale della città.



Il bando si articola in due fasi. La prima (attuale avviso) seleziona fino a dieci organizzazioni tra gli operatori culturali e creativi, che saranno poi coinvolte in una sessione di co-progettazione con la Fondazione tra l'8 e il 19 giugno 2026. La seconda fase prevede un bando per artisti e creativi euromediterranei, selezionati in base ai quattro assi tematici del programma "Terre Immerse": Stratificazioni, Isolamenti, Contaminazioni, Transumanze.



Ogni progetto selezionato può ricevere un contributo massimo lordo di 20.000 euro, a copertura di compensi artistici, costi logistici, gestione degli spazi e produzione degli output finali.



Possono candidarsi le organizzazioni del settore culturale e creativo formalmente costituite, con sede operativa nel Comune di Matera o con accesso garantito a spazi idonei sul territorio comunale, con comprovata esperienza pregressa nell'organizzazione di residenze artistiche.



Per le organizzazioni interessate è previsto un InfoDay il giorno 11 maggio 2026 alle ore 18.30 presso HubOut, in Piazza Matteotti a Matera, un momento di approfondimento per conoscere nel dettaglio il programma e le modalità di candidatura.



Rita Orlando, Direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 sottolinea: «Con Terre Immerse costruiamo insieme agli operatori culturali locali l'intero programma di residenze artistiche. Crediamo che questa tipologia di intervento creativo possa generare valore reale solo quando chi abita il territorio è parte attiva della sua costruzione. È da questo scambio autentico tra artisti euromediterranei e comunità locale che potranno nascere opere destinate a diventare patrimonio duraturo della città e ad aumentarne lattrattività anche sul piano del turismo culturale».



