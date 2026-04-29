LIstituto Comprensivo Pietrelcina-Flacco di Pisticci è protagonista con il progetto cinematografico CYBERSAPIENS - Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali, uniniziativa innovativa che mette in dialogo il mondo simbolico del passato con le nuove frontiere dellintelligenza artificiale. Il progetto rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dellIstruzione e del Merito.



Liniziativa coinvolge attivamente tutti gli ordini scolastici dellIstituto: scuola dellinfanzia, plessi di Pisticci e Marconia, scuola primaria (plesso di Marconia) e scuola secondaria di primo grado (plesso di Pisticci), in un percorso educativo integrato e trasversale.



LIstituto, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Di Bello, in qualità di ente capofila, coordina una rete di partner composta dal Liceo Duni-Levi di Matera, dal Liceo Orazio Flacco di Potenza e dallIIS PisticciMontalbano Jonico, in collaborazione con lUniversità del Salento. Il progetto si avvale inoltre del supporto del Consorzio Concreto / CineParco Tilt, come produttore esecutivo, e della consulenza scientifica di Pegah Moshir Pour.



Dopo la fase di film literacy, i partecipanti sono ora pienamente coinvolti nelle attività di campus e film production, lavorando a stretto contatto con esperti e operatori del settore audiovisivo. Gli studenti sono impegnati nella creazione di contenuti originali, sperimentando le potenzialità degli strumenti digitali avanzati.



Il percorso formativo ha già esplorato lapplicazione dellintelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui chatbot, coding, doppiaggio, traduzione automatica e generazione video, e culminerà nella realizzazione di un lungometraggio documentaristico. È inoltre prevista unimportante attività laboratoriale presso lUniversità del Salento, a consolidamento delle competenze acquisite.



Particolarmente significativa è lanalisi proposta dal progetto su come le tecnologie contemporanee possano dialogare con le tradizioni, rielaborando simboli, linguaggi e pratiche del passato in chiave digitale e innovativa.



CyberSapiens si configura come un vero laboratorio sul futuro delleducazione, capace di integrare modelli didattici tradizionali e promuovere una riflessione critica sullevoluzione tecnologica, formando cittadini digitali competenti, creativi e responsabili.