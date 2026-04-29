HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

CyberSapiens: a Pisticci scuola e intelligenza artificiale si incontrano tra cinema e innovazione

29/04/2026

LIstituto Comprensivo Pietrelcina-Flacco di Pisticci è protagonista con il progetto cinematografico CYBERSAPIENS - Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali, uniniziativa innovativa che mette in dialogo il mondo simbolico del passato con le nuove frontiere dellintelligenza artificiale. Il progetto rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dellIstruzione e del Merito.

Liniziativa coinvolge attivamente tutti gli ordini scolastici dellIstituto: scuola dellinfanzia, plessi di Pisticci e Marconia, scuola primaria (plesso di Marconia) e scuola secondaria di primo grado (plesso di Pisticci), in un percorso educativo integrato e trasversale.

LIstituto, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Di Bello, in qualità di ente capofila, coordina una rete di partner composta dal Liceo Duni-Levi di Matera, dal Liceo Orazio Flacco di Potenza e dallIIS PisticciMontalbano Jonico, in collaborazione con lUniversità del Salento. Il progetto si avvale inoltre del supporto del Consorzio Concreto / CineParco Tilt, come produttore esecutivo, e della consulenza scientifica di Pegah Moshir Pour.

Dopo la fase di film literacy, i partecipanti sono ora pienamente coinvolti nelle attività di campus e film production, lavorando a stretto contatto con esperti e operatori del settore audiovisivo. Gli studenti sono impegnati nella creazione di contenuti originali, sperimentando le potenzialità degli strumenti digitali avanzati.

Il percorso formativo ha già esplorato lapplicazione dellintelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui chatbot, coding, doppiaggio, traduzione automatica e generazione video, e culminerà nella realizzazione di un lungometraggio documentaristico. È inoltre prevista unimportante attività laboratoriale presso lUniversità del Salento, a consolidamento delle competenze acquisite.

Particolarmente significativa è lanalisi proposta dal progetto su come le tecnologie contemporanee possano dialogare con le tradizioni, rielaborando simboli, linguaggi e pratiche del passato in chiave digitale e innovativa.

CyberSapiens si configura come un vero laboratorio sul futuro delleducazione, capace di integrare modelli didattici tradizionali e promuovere una riflessione critica sullevoluzione tecnologica, formando cittadini digitali competenti, creativi e responsabili.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
29/04/2026 - CyberSapiens: a Pisticci scuola e intelligenza artificiale si incontrano tra cinema e innovazione

LIstituto Comprensivo Pietrelcina-Flacco di Pisticci è protagonista con il progetto cinematografico CYBERSAPIENS - Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali, uniniziativa innovativa che mette in dialogo il mondo simbolico del passato con le nuove frontiere de...-->continua
29/04/2026 - Ecco i nuovi maestri del lavoro per l'anno 2026

Sono complessivamente dieci le lavoratrici ed i lavoratori lucani insigniti questanno delle decorazioni delle Stelle al merito del lavoro e dei relativi brevetti, per essersi distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e lab...-->continua
29/04/2026 - Chiaromonte e Palazzo San Gervasio in corsa come Capitale italiana del libro

Sono 31 le candidature presentate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di 92 Comuni in tutta Italia, alcuni dei quali riuniti in progetti di rete. Tra queste, sei arrivano da Puglia e Basilicata, c...-->continua
29/04/2026 - Dal 6 all8 maggio lApt porta la BTM a Maratea

Dal 6 all8 maggio si terrà a Maratea la BusinessTourism Management (BTM) InterAzioni, Special Edition, promossa dallApt, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Maratea e del Gal pesca La cittadella del sapere.
Si tratta di un format itin...-->continua

E NEWS
















WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo