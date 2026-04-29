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|CyberSapiens: a Pisticci scuola e intelligenza artificiale si incontrano tra cinema e innovazione
29/04/2026
|LIstituto Comprensivo Pietrelcina-Flacco di Pisticci è protagonista con il progetto cinematografico CYBERSAPIENS - Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali, uniniziativa innovativa che mette in dialogo il mondo simbolico del passato con le nuove frontiere dellintelligenza artificiale. Il progetto rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dellIstruzione e del Merito.
Liniziativa coinvolge attivamente tutti gli ordini scolastici dellIstituto: scuola dellinfanzia, plessi di Pisticci e Marconia, scuola primaria (plesso di Marconia) e scuola secondaria di primo grado (plesso di Pisticci), in un percorso educativo integrato e trasversale.
LIstituto, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Di Bello, in qualità di ente capofila, coordina una rete di partner composta dal Liceo Duni-Levi di Matera, dal Liceo Orazio Flacco di Potenza e dallIIS PisticciMontalbano Jonico, in collaborazione con lUniversità del Salento. Il progetto si avvale inoltre del supporto del Consorzio Concreto / CineParco Tilt, come produttore esecutivo, e della consulenza scientifica di Pegah Moshir Pour.
Dopo la fase di film literacy, i partecipanti sono ora pienamente coinvolti nelle attività di campus e film production, lavorando a stretto contatto con esperti e operatori del settore audiovisivo. Gli studenti sono impegnati nella creazione di contenuti originali, sperimentando le potenzialità degli strumenti digitali avanzati.
Il percorso formativo ha già esplorato lapplicazione dellintelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui chatbot, coding, doppiaggio, traduzione automatica e generazione video, e culminerà nella realizzazione di un lungometraggio documentaristico. È inoltre prevista unimportante attività laboratoriale presso lUniversità del Salento, a consolidamento delle competenze acquisite.
Particolarmente significativa è lanalisi proposta dal progetto su come le tecnologie contemporanee possano dialogare con le tradizioni, rielaborando simboli, linguaggi e pratiche del passato in chiave digitale e innovativa.
CyberSapiens si configura come un vero laboratorio sul futuro delleducazione, capace di integrare modelli didattici tradizionali e promuovere una riflessione critica sullevoluzione tecnologica, formando cittadini digitali competenti, creativi e responsabili.
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