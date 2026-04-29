Sono complessivamente dieci le lavoratrici ed i lavoratori lucani insigniti questanno delle decorazioni delle Stelle al merito del lavoro e dei relativi brevetti, per essersi distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. L... -->continua

29/04/2026 - Chiaromonte e Palazzo San Gervasio in corsa come Capitale italiana del libro

Sono 31 le candidature presentate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di 92 Comuni in tutta Italia, alcuni dei quali riuniti in progetti di rete. Tra queste, sei arrivano da Puglia e Basilicata, c...-->continua