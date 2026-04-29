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Chiaromonte e Palazzo San Gervasio in corsa come Capitale italiana del libro

29/04/2026

Sono 31 le candidature presentate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di 92 Comuni in tutta Italia, alcuni dei quali riuniti in progetti di rete. Tra queste, sei arrivano da Puglia e Basilicata, confermando una partecipazione significativa del Mezzogiorno.
In Basilicata partecipano Chiaromonte e Palazzo San Gervasio, questultimo a capo di una rete più ampia di centri lucani.

La selezione proseguirà nei prossimi mesi: entro giugno 2026 saranno scelti fino a dieci finalisti, che dovranno presentare pubblicamente i propri progetti. La decisione finale arriverà entro luglio 2026, quando una giuria di esperti indicherà la città vincitrice, che riceverà un contributo fino a 500 mila euro per realizzare le iniziative culturali previste.



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