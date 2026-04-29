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|Dal 6 all8 maggio lApt porta la BTM a Maratea
29/04/2026
|Dal 6 all8 maggio si terrà a Maratea la BusinessTourism Management (BTM) InterAzioni, Special Edition, promossa dallApt, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Maratea e del Gal pesca La cittadella del sapere.
Si tratta di un format itinerante di BTM Italia che punta a rafforzare il posizionamento della destinazione nei mercati nazionali e internazionali e a creare nuove opportunità per gli operatori del territorio, attraverso B2B, networking e un fam trip dedicato alla conoscenza di Maratea e del territorio circostante. Abbiamo fortemente voluto riconfermare la presenza della BTM in Basilicata, dopo la prima Special edition di settembre scorso nel Metapontino, perché siamo convinti che sia utile portare direttamente sul nostro territorio occasioni di networking per i nostri operatori, unendo ai tavoli di lavoro anche lesperienza diretta della nostra destinazione. Daltronde il nostro piano delle attività del 2026 è molto focalizzato sul business - dichiara il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli - abbiamo avuto il True a Matera qualche giorno fa e abbiamo riconfermato per lautunno il Roots in. Oltre a Maratea nei prossimi giorni, toccherà a settembre nuovamente alla Costa Jonica.
Il 6 e il 7 maggio, buyer e giornalisti di settore saranno protagonisti di un fam trip alla scoperta delle eccellenze locali, vivendo direttamente lofferta turistica di Maratea e delle aree limitrofe. Il percorso culminerà l8 maggio nelle sale del Grand Hotel Pianeta con una giornata dedicata agli incontri B2B, momento chiave per favorire la commercializzazione dellofferta e lapertura verso nuovi mercati; workshop pomeridiani pensati come vere e proprie cassette degli attrezzi e un talk istituzionale alle 18:20.
È necessario lavorare in rete - conclude il Direttore, Sarli - e per quello che ci compete favorire nuove occasioni di posizionamento della destinazione e di rafforzamento delle proposte dei nostri operatori.
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