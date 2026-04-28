A Eva Tolisano della 3^ media di Saracena il secondo premio regionale nella sezione under 14 sul tema "Lotta al Bullismo e Cyberbullismo



Contro il fenomeno della prevaricazione fisica o psicologica a tutela di un bene comune inalienabile: il valore persona.

E una soddisfazione grande per il Territorio del Pollino e per le tante coscienze che , con sensibilità, palpitano indomite.



EvaTolisano, studentessa tredicenne della 3A dell' istituto comprensivo di Morano/Saracena (guidato dalla dinamica dirigente scolastica Francesca Nicoletti), con un tema sul bullismo --una delle questioni più scottanti ed attuali dell'emergenza educativa, sempre più stringente e sentita che ha coinvolto anche gli allievi a cui sono andati il primo (a una ragazza di Sorianello)e terzo premio(un ragazzodi Luzzi)---ha ottenuto il secondo posto , per gli under 14, nella manifestazione regionale Eplibriamoci, concorso nazionale istituito da EPLI per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall' UNESCO al fine di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale.



Ad accompagnarla per conto della scuola , con la famiglia, la sua docente di lettere, Fracesca Maccarone, particolarmente commossa ed onorata.



Il riconoscimento, per originalità e qualità espressiva, è stato consegnato a Mileto, in provincia di Vibo Valetia, dal presidente EPLI Calabria, Giuseppina Ierace, e dal Curatore , Giuseppe Esposito, la mattina del 26 aprile, all'apertura dei lavori assembleari regionali dell'Ente Pro Loco Italiane, nella Sala delle Laudi , importante spazio culturale e istituzionale situato all'interno del Vescovado della storica "capitale normanna" della Calabria come si ricorda.



La scelta della circostanza ribadisce che tali iniziative sono un buon deterrente per avversare tali vessazioni e un importante arricchimento per la crescita civica diffusa ed inclusiva delle comunità e di ogni centro con quanto li connota tra identità, tradizioni , capacità ed eccellenze storico- paesaggistiche che non possono tramandarsi senza il vero rispetto di valori, regole e amore per la propria Terra nonché con quanto li rendono preziosi nel Tempo .



La Giornata , poi, desidera incoraggiare a riscoprire il piacere continuo della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell'umanità.



Fattori particolarmente tenuti in forte considerazione pure nell'istituto comprensivo di Morano/Saracena grazie alla dirigente ed ai docenti che , all' univoco, sostengono e promuovono nella didattica, il ruolo formativo ed imprescindibile della lettura per comprendere ed interpretare sempre più la realtà dove avviene ogni sviluppo umano e si riconosce la dignità di ciascuno.



Il 23 aprile in cui si celebra la Giornata Mondiale del Libro, per altro, è stato scelto in quanto è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes, l'inglese William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega.



In questo contesto EPLI, dal 2022, ha avviato un Concorso di scrittura rivolto agli Istituti Scolastici di primo e secondo grado che coinvolge suscitando tanti ragazzi alla lettura e scrittura, strumenti di quella crescita personale che include il rapportarsi armoniosamente con ogni ambito e proposta della realtà.