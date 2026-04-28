Il Premio letterario nazionale Salva la tua lingua locale. Sezione scuola, giunto alla sua undicesima edizione, indetto da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco dItalia) e ALI (Autonomie Locali per lItalia) in collaborazione con E.I.P. Italia Associazione scuola Strumento di Pace, rappresenta un importante percorso di tutela e promozione dei dialetti e delle lingue locali, come patrimonio identitario e culturale italiano. Un progetto che custodisce e valorizza le radici linguistiche, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.



La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, lo scorso 27 aprile 2026, nella prestigiosa Sala Giulio Cesare in Campidoglio, e ha visto protagonista anche lUNPLI Basilicata e gli studenti lucani, che si sono distinti in un impegno che ha visto coinvolti oltre 90 istituti dItalia (22 hanno ottenuto dei riconoscimenti), oltre che una scuola media italiana in Croazia. Diversi gli ambiti della competizione: poesia, prosa edita e inedita in dialetto e musica.



Ragguardevoli i risultati delledizione 2025/2026 per la Basilicata; per la Sezione Prosa, menzioni donore sono state attribuite allIC Valsinni  Tursi, plesso di S. Giorgio Lucano (MT), Scuola Secondaria di I° Grado, diretto dalla prof.ssa Simona Saggese, con il docente referente, il prof. Giuseppe Chiurazzi per la Pluriclasse I-II-III U, con la

Pro Loco di San Giorgio Lucano (MT), presieduta da Mario Forastiero per il progetto teatrale in sette quadri: primo quadro, dal titolo: U padron e u cafone  Il proprietario terriero e il contadino, in dialetto sangiorgese.

Nella Sezione Musica, il 2° Premio, è stato assegnato allIC Valsinni  Tursi, plesso di S. Giorgio Lucano (MT), con la docente referente, la prof.ssa Rosa Sarubbi e la Pro Loco di San Giorgio Lucano per il brano dal titolo: Ióchë daiérë e dë óië  Giochi di ieri e di oggi, eseguito dalle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, in dialetto tursitano.

Non sono mancate le menzioni per le Pro Loco UNPLI, per il loro impegno nella diffusione del Premio e per il coinvolgimento degli istituti scolastici. Per la Basilicata, in particolare, alla Pro Loco di San Giorgio Lucano, come detto.



Allevento romano ha preso parte anche il Presidente dellUNPLI Basilicata, Vito Sabia, insieme con il Presidente UNPLI Nazionale, Antonino La Spina, la Presidente dellAssemblea Capitolina, Svetlana Celli, il Presidente di ALI Lazio, Luca Abbruzzetti.



Così Vito Sabia, Presidente delUNPLI Basilicata: «I dialetti non sono semplici reliquie del passato: sono la voce viva delle nostre comunità, il filo che unisce le generazioni e che tiene insieme lidentità profonda di questa terra. Il premio Salva la tua lingua locale. Sezione Scuola dimostra che custodire le radici linguistiche non è un esercizio nostalgico, ma un atto culturale pienamente contemporaneo. Siamo orgogliosi che la Basilicata sia presente con risultati straordinari: il riconoscimento ottenuto dall'IC ValsinniTursi, plesso di San Giorgio Lucano (MT), con il 2° Premio Musica e le Menzioni d'Onore nella sezione Prosa, è la testimonianza concreta di quanto le nostre comunità scolastiche sappiano trasformare il dialetto in arte, memoria e partecipazione civile. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di San Giorgio Lucano, premiata per l'impegno nella diffusione dell'iniziativa e nel coinvolgimento attivo delle scuole del territorio. Quando i ragazzi portano in scena 'U padron e 'u cafone o cantano Ióchë d'aiérë e dë óië, non stanno solo recitando o intonando una melodia: stanno compiendo un atto di resistenza culturale. E noi, come UNPLI Basilicata, saremo sempre al loro fianco in questo percorso».



«Con Salva la tua lingua locale. Sezione Scuola rinnoviamo un impegno che per UNPLI è fondamentale: custodire e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio dei dialetti e delle lingue locali, espressione autentica della storia, dellidentità e della memoria delle nostre comunità  ha dichiarato Antonino La Spina, Presidente dellUNPLI -. La partecipazione di tanti istituti scolastici, insieme al ruolo attivo delle Pro Loco, dimostra quanto sia importante costruire un dialogo tra scuola, territori e generazioni. Premiare gli studenti in Campidoglio significa riconoscere il valore culturale delle loro opere e, allo stesso tempo, incoraggiarli a sentirsi protagonisti nella tutela delle proprie radici».