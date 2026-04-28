Si svolgerá il 30 aprile presso l'Aula Magna della scuola media di Montalbano jonico l'incontro, patrocinato da Asp Basilicata, che affronterà la tematica delle manifestazioni sintomatologiche del disagio in ambito scolastico. Tra i relatori, Giovanni Chiariello neuropsichiatra infantile dell'azienda sanitaria locale di Potenza che interverrà sulle manifestazioni più frequenti del disagio, come approcciarsi e quali soluzioni trovare soprattutro in connessione con scuola e servizi sociosanitari.

Tra le maggiori manifestazioni psicologiche del disagio scolastico si ritrovano ansia, calo del rendimento, isolamento, apatia, aggressività e sintomi psicosomatici. Tutti fenomeni derivanti da relazioni difficili, paura del giudizio o eventi stressanti.

