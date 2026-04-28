Una giornata indimenticabile per l'istituto Comprensivo VALSINNI-TURSI e per la Proloco di San Giorgio Lucano.

Nella prestigiosa cornice della sala Giulio Cesare del Campidoglio a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale "Salva la tua lingua locale", organizzato dall'UNPLI nazionale e dal Ministero dell'istruzione e del Merito; i protagonisti assoluti sono stati ragazzi, docenti e la vivacissima Associazione Proloco di San Giorgio Lucano con il suo presidente Mario Forastiero.

Con la dirigente, Prof.ssa Simona Saggese, i ragazzi del Plesso di San Giorgio hanno ricevuto il premio nella sezione Prosa; un plauso al Professor Giuseppe Chiurazzi, che ha guidato la stesura di una opera teatrale originale in vernacolo sangiorgese ed ha accompagnato i ragazzi a ritirare questo importante riconoscimento nazionale. Un successo straordinario, coordinato dalla Professoressa Rosa Sarubbi e dal Professor Vincenzo Ferraiuolo, nella sezione Musica con le classi del plesso di Tursi, che con dedizione hanno guidato gli studenti alla scoperta delle radici linguistiche e musicali del territorio tursitano.

Il premio, per le classi scolastiche e la Proloco di San Giorgio, è un punto di valore che si inserisce nel recupero del bene intangibile del "Gioco della Falce". Si tratta di uno dei riti contadini più affascinanti ed arcaici della Basilicata, studiato anche dall'antropologo Ernesto De Martino, che l'amministrazione comunale, la Proloco e la scuola hanno rilanciato con l'intento di farlo diventare un vero e proprio macroattrattore.