Il progetto di rigenerazione urbana della città di Pisticci: il Giardino Verticale: su questo tema larchitetto Giuseppe Trabace relazionerà il 28 aprile alle 15 nella Sala Consiliare del Comune di Pisticci nellambito del convegno La natura come cura per le città: il Giardino verticale di Pisticci tra ambiente, sostenibilità, clima e qualità urbana.



Larchitetto Trabace è il progettista capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti che nel rione Croci ha realizzato questa meravigliosa opera nella quale protagonista è il verde: cinquemila metri quadrati con pannelli fotovoltaici, materiali ecosostenibili e migliaia di essenze vegetali. Il Giardino Verticale fa parte di un progetto di rigenerazione urbana e naturalistica dello stesso rione finanziato con un milione e 650mila euro del PNRR.



Dopo i saluti istituzionali di Domenico A. Albano (Sindaco di Pisticci), dellArch. Pantaleo De Finis (Presidente Ordine Architetti PPC) e del Geol. Mary William, Presidente Ordine Geologi Basilicata, interverranno lIng. Salvatore Giannace, il Prof. ing. Beniamino Murgante e il Geol .dott. Domenico Laviola. Prevista, a conclusione dellevento, la visita al Giardino Verticale.