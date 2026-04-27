Giovanni Amendola  lo stesso nome e cognome del nonno, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni della morte (causata da violenta aggressione degli squadristi) del capo dellultima opposizione parlamentare a Mussolini  ha marciato domenica 25 aprile in prima fila per le vie e le piazze di Melfi, accanto al Sindaco Giuseppe Maglione, al presidente della Fondazione Nitti Stefano Rolando, alla presidente dellAnpi territoriale Anna Martino e al direttore della melfitana Associazione Nitti Gianluca Tartaglia, per rendere omaggio ai grandi nomi che costellano il rapporto scolpito nelle pietre e nei monumenti, degli antifascisti italiani e la città delle Costituzioni di Federico II, ma anche la città natale di Nitti e la città di tanti confinati dal regime (tra cui Eugenio Colorni e Manlio Rossi Doria).

Ha svolto poi la sua relazione introduttiva al convegno promosso nel pomeriggio al Centro culturale Nitti per raccontare nel dettaglio laggressione dello squadrismo fascista toscano, il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita (a Parigi si prodigò anche Federico Nitti, figlio di Francesco Saverio, anche lui esule e ricercatore dellInstitut Pasteur, che aveva avuto nelle braccia morente anche Piero Gobetti) e per raccontare la tessitura di unopposizione che Amendola guidò fino a svolgere la sfida dellAventino, ritirando lopposizione dai banchi di Montecitorio nella speranza  poi delusa  che, soprattutto dopo lomicidio riconosciuto da Mussolini di Giacomo Matteotti, ritirasse lincarico al primo ministro così come suo padre il re Umberto I° aveva fatto ai primi del 900 con il presidente Pelloux dopo le proteste e, appunto, lo stesso ritiro dei parlamentari di opposizione per la strage di popolo a Milano compiuta dai soldati regi del generale Bava Beccaris.

Una storia complessa in cui centrale era stata levoluzione politica e istituzionale di Amendola eletto nel 1919 tra i liberali a Salerno e legato politicamente a Francesco Saverio Nitti di cui fu sottosegretario alle Finanze prima di diventare ministro del governo Facta. Un rapporto di reciproca fiducia e amicizia, continuato tra i figli, che durante il convegno a Melfi ha visto produrre documenti inediti e importanti testimonianze.

Aperta dallassessore Alessandro Panico, sul significato del permanente impegno della città in una storia di resistenza nella quale fu parte in modo articolato anche il Mezzogiorno dItalia, la tavola rotonda ha avuto nel presidente della Fondazione Nitti, il prof. Stefano Rolando, un inquadramento del concetto stesso di Amendola della resistenza lunga senza la quale  ha detto  lItalia avrebbe avuto la stessa umiliazione imposta dagli americani a Germania e Giappone di vedere imposta una costituzione per la discontinuità, mentre allItalia  grazie a quelle continuate vicende di opposizione interna  fu riconosciuto il diritto di una libera Costituente e di una libera Costituzione.

Al centro della discussione, dopo lintervento di Giovanni Amendola, il contributo degli storici.

Antonio Carioti (Corriere della Sera) è intervenuto presentando brillantemente i tratti della biografia di Amendola che costituiscono la trama del suo saggio Luomo che sfidò Mussolini edito da Latera e Donato Verrastro, storico contemporaneista e prorettore dellUniversità della Basilicata, che ha concluso i lavori, seguiti fino allultimo minuto dallintera sala gremita del Centro Nitti, presenti anche gli ex sindaci Giuseppe Brescia e Livio Valvano  a sua volta è stato portatore di documentazione inedita e di una lettura del pensero, dellopera e della determinazione politica di una figura tuttora illuminante tra coloro che hanno pensato al futuro dellItalia, prima ancora delle ideologie e degli interessi di partito.

