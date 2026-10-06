È una situazione che rischia di penalizzare soprattutto i pazienti materani quella venutasi a creare attorno all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La struttura ecclesiastica ha infatti sospeso l’attività programmata per i residenti in Basilicata, dopo l’esaurimento del budget regionale destinato alla mobilità sanitaria. Il problema nasce dai rilievi del ministero dell’Economia sull’accordo siglato da Puglia e Basilicata, che prevedeva di escludere dal tetto di spesa gli interventi ad alta complessità, considerando il Miulli un punto di riferimento per molti cittadini della provincia di Matera. A giugno il Ministero ha contestato l’intesa, ribadendo che anche le strutture private devono rispettare i limiti di spesa. Dei 13 milioni complessivi assegnati al Miulli per la mobilità, 8 milioni a carico della Basilicata sono già terminati. Restano garantiti pronto soccorso, urgenze e interventi salvavita. Ora si attende un nuovo accordo tra le Regioni o il 2027.