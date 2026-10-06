HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Miulli,stop a prestazioni programmate per i lucani:esaurito budget della Basilicata

6/10/2026



È una situazione che rischia di penalizzare soprattutto i pazienti materani quella venutasi a creare attorno all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La struttura ecclesiastica ha infatti sospeso l’attività programmata per i residenti in Basilicata, dopo l’esaurimento del budget regionale destinato alla mobilità sanitaria. Il problema nasce dai rilievi del ministero dell’Economia sull’accordo siglato da Puglia e Basilicata, che prevedeva di escludere dal tetto di spesa gli interventi ad alta complessità, considerando il Miulli un punto di riferimento per molti cittadini della provincia di Matera. A giugno il Ministero ha contestato l’intesa, ribadendo che anche le strutture private devono rispettare i limiti di spesa. Dei 13 milioni complessivi assegnati al Miulli per la mobilità, 8 milioni a carico della Basilicata sono già terminati. Restano garantiti pronto soccorso, urgenze e interventi salvavita. Ora si attende un nuovo accordo tra le Regioni o il 2027.




ALTRE NEWS

CRONACA

6/10/2026 - Miulli,stop a prestazioni programmate per i lucani:esaurito budget della Basilicata
6/10/2026 - Strage ferroviaria Andria-Corato, domani ludienza in Cassazione
6/10/2026 - Gasolio, rincaro di 6,1 centesimi al litro
6/10/2026 - Caro-vita: il 9 ottobre in marcia sulla 106 Jonica

SPORT

6/10/2026 - FIPE. Trofeo CONI 2026, quattro giovani lucani protagonisti in Puglia
6/10/2026 - Francavilla, sfogo di Lazic: 'Perso per il recupero allungato inspiegabilmente'
6/10/2026 - Melfi, mister Potenza: Segnali incoraggianti
6/10/2026 - Sorrento-Altamura, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bari

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo