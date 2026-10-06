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|Miulli,stop a prestazioni programmate per i lucani:esaurito budget della Basilicata
6/10/2026
È una situazione che rischia di penalizzare soprattutto i pazienti materani quella venutasi a creare attorno all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La struttura ecclesiastica ha infatti sospeso l’attività programmata per i residenti in Basilicata, dopo l’esaurimento del budget regionale destinato alla mobilità sanitaria. Il problema nasce dai rilievi del ministero dell’Economia sull’accordo siglato da Puglia e Basilicata, che prevedeva di escludere dal tetto di spesa gli interventi ad alta complessità, considerando il Miulli un punto di riferimento per molti cittadini della provincia di Matera. A giugno il Ministero ha contestato l’intesa, ribadendo che anche le strutture private devono rispettare i limiti di spesa. Dei 13 milioni complessivi assegnati al Miulli per la mobilità, 8 milioni a carico della Basilicata sono già terminati. Restano garantiti pronto soccorso, urgenze e interventi salvavita. Ora si attende un nuovo accordo tra le Regioni o il 2027.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua