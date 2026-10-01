Due smartphone sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Potenza, al termine di un’attività di indagine condotta dagli agenti dell’istituto. I dispositivi, trovati nella disponibilità di due detenuti, sarebbero stati utilizzati per comunicazioni non autorizzate con l’esterno. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire come i telefoni siano stati introdotti nel carcere e le modalità del loro eventuale utilizzo. A darne notizia è Vito Messina, segretario USPP Puglia e Basilicata, che ha espresso il plauso dell’organizzazione al personale intervenuto.

La nota di Vito Messina, segretario USPP Puglia e Basilicata

Importante operazione di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Potenza, dove, al termine di una complessa e minuziosa attività di indagine, sono stati sequestrati due smartphone nella disponibilità di altrettanti detenuti. Si tratta di strumenti di comunicazione illecitamente detenuti all’interno dell’istituto penitenziario e il cui utilizzo potrebbe consentire contatti non autorizzati con l’esterno, anche in relazione alla possibile gestione di attività illecite. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire le modalità di introduzione e di utilizzo dei dispositivi. L’operazione conferma l’elevato livello di attenzione e professionalità garantito quotidianamente dal personale di Polizia Penitenziaria, impegnato a tutela della sicurezza dell’istituto e della legalità. L’USPP esprime il proprio plauso agli agenti e a tutto il personale che, con competenza e spirito di servizio, ha contribuito alla riuscita dell’intervento.