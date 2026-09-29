Ottobre si tinge di rosa per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Anche quest’anno, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce alle iniziative dedicate alla salute delle donne, promuovendo una serie di appuntamenti gratuiti, in programma domenica 4 ottobre 2026, con visite, esami, consulenze, incontri informativi e momenti di sensibilizzazione.



“La prevenzione - dichiara il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera - rappresenta uno strumento fondamentale per prendersi cura della salute. Gli open day contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli periodici, favorendo una partecipazione sempre più ampia ai programmi e ai percorsi di cura. Grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni del territorio e all’adesione dei nostri professionisti possiamo offrire alle donne strumenti concreti per il benessere”.



Gli appuntamenti di domenica 4 ottobre all’ospedale San Carlo di Potenza.



Per la prevenzione del tumore al seno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, negli ambulatori dell’ospedale, primo piano, ingresso casse ticket, sono previste iniziative in collaborazione con l’associazione VivereDonna:

- 30 visite senologiche, per donne dai 25 ai 44 anni

- 10 ecografie mammarie, per donne dai 40 ai 44 anni

- 5 consulenze con la genetista, per donne dai 25 ai 44 anni



Per il benessere delle pazienti oncologiche, con età compresa tra i 25 e i 44 anni, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nell’atrio del palazzo di vetro, sono in programma le seguenti attività, in collaborazione con l’associazione VivereDonna, la Commissione Regionale Pari Opportunità, i Lions Duomo, Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato, Gente Allegra, Donami un sorriso, OFI Basilicata, la scuola di danza Loncar:

- 10 consulenze psicologiche

- 10 consulenze dietologiche

- Angolo bambini

- Angolo ascolto rosa con informazioni sul sostegno da parte dell’associazione VivereDonna

- Angolo fisioterapia con una dimostrazione dei movimenti dolci per la riabilitazione cingolo-scapolare dopo l’intervento al seno

- Angolo con terapie integrate con danza terapia e teatro terapia



Per partecipare all’open day gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dell’1 ottobre 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.