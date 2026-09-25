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|Incidente sulla Basentana a Bernalda, due feriti
25/09/2026
Incidente questa mattina, intorno alle 8.30, sulla strada statale 407 “Basentana”, nel territorio di Bernalda. Lo scontro, avvenuto al chilometro 98,550, ha coinvolto un furgone e un’autovettura. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Policoro. La tratta è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenuti il 118 Basilicata, le Forze dell’Ordine e il personale Anas. Al lavoro anche i mezzi del Soccorso Stradale per il recupero dei veicoli e il ripristino della circolazione.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua