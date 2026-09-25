Incidente questa mattina, intorno alle 8.30, sulla strada statale 407 “Basentana”, nel territorio di Bernalda. Lo scontro, avvenuto al chilometro 98,550, ha coinvolto un furgone e un’autovettura. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Policoro. La tratta è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenuti il 118 Basilicata, le Forze dell’Ordine e il personale Anas. Al lavoro anche i mezzi del Soccorso Stradale per il recupero dei veicoli e il ripristino della circolazione.