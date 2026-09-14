HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Il prefetto di Potenza valuterà i progetti di videosorveglianza di 31 Comuni

14/09/2026



“Per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel nostro territorio è fondamentale la realizzazione di sistemi efficienti di videosorveglianza. In questa direzione, il Ministero dell’Interno riserva annualmente importanti risorse finanziarie in favore di quei Comuni che candidano progettualità coerenti con gli indirizzi ministeriali”.


Con queste parole, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha preannunciato la prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che presiederà mercoledì 16 settembre prossimo, alle ore 10,30, per valutare i progetti di videosorveglianza presentati da 31 Comuni della provincia di Potenza candidati all’ammissione a finanziamenti ministeriali.


Al Comitato parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Direttore della Zona Telecomunicazioni “Puglia - Basilicata” della Polizia di Stato e, in videoconferenza, i 31 Sindaci interessati (Abriola, Acerenza, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Barile, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara, Episcopia, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Lauria, Marsicovetere, Maschito, Moliterno, Pietragalla, Pignola, Ripacandida, Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Savoia di Lucania, Senise, Trecchina e Venosa).




ALTRE NEWS

CRONACA

14/09/2026 - Maltempo Policoro, Cicala: 'danni per 5 milioni'
14/09/2026 - Oppido, truffa del falso carabiniere: due arresti dopo un inseguimento
14/09/2026 - Il prefetto di Potenza valuterà i progetti di videosorveglianza di 31 Comuni
13/09/2026 - Pertosa, motociclista di Brienza muore sulla SS19

SPORT

14/09/2026 - Calcio a 5: lOrdine degli Ingegneri di Potenza è Campione dItalia
14/09/2026 - Jesolo celebra i campioni italiani FPICB
13/09/2026 - Futsal, Gorgoglione: colpo De Brasi tra i pali
13/09/2026 - Rotondella C5, Latoracca ne è convinto: Sensazioni positive, credo nel gruppo'

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo