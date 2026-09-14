“Per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel nostro territorio è fondamentale la realizzazione di sistemi efficienti di videosorveglianza. In questa direzione, il Ministero dell’Interno riserva annualmente importanti risorse finanziarie in favore di quei Comuni che candidano progettualità coerenti con gli indirizzi ministeriali”.

Con queste parole, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha preannunciato la prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che presiederà mercoledì 16 settembre prossimo, alle ore 10,30, per valutare i progetti di videosorveglianza presentati da 31 Comuni della provincia di Potenza candidati all’ammissione a finanziamenti ministeriali.

Al Comitato parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Direttore della Zona Telecomunicazioni “Puglia - Basilicata” della Polizia di Stato e, in videoconferenza, i 31 Sindaci interessati (Abriola, Acerenza, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Barile, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara, Episcopia, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Lauria, Marsicovetere, Maschito, Moliterno, Pietragalla, Pignola, Ripacandida, Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Savoia di Lucania, Senise, Trecchina e Venosa).