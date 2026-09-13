È fissato per mercoledì 16 settembre il ritorno sui banchi per gli studenti lucani. La Basilicata sarà tra le ultime regioni italiane a dare il via al nuovo anno scolastico 2026/2027, insieme ad Abruzzo e Sardegna. Complessivamente saranno circa 63.595 gli alunni chiamati a tornare nelle aule della regione, si registra un calo demografico del 2,8% (pari a 1.839 iscritti in meno) rispetto all'anno scolastico precedente. Per la scuola primaria e secondaria le lezioni proseguiranno fino a martedì 8 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia le attività didattiche termineranno il 30 giugno 2027. Il calendario regionale può comunque essere adattato dai singoli istituti, nel rispetto del limite minimo previsto dalla normativa nazionale.

Il rientro lucano si inserisce in un avvio dell’anno scolastico distribuito su più giornate in tutta Italia. I primi a tornare in classe sono stati gli studenti di Bolzano, il 7 settembre, mentre la Basilicata sarà tra le regioni che chiuderanno la fase degli avvii. Ultima sarà la Puglia, con la campanella prevista per il 17 settembre. L’inizio delle lezioni rappresenta anche l’occasione per riportare al centro il dibattito sulla qualità dell’offerta formativa.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede, in particolare, maggiore attenzione alle Scienze giuridiche ed economiche negli istituti tecnici e professionali, sottolineandone il ruolo nella formazione degli studenti sui temi del lavoro, dell’economia, della legalità e della responsabilità. Per le famiglie lucane, dunque, è ormai iniziato il conto alla rovescia: mercoledì 16 settembre la campanella segnerà ufficialmente l’avvio del nuovo anno scolastico.