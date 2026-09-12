|
|
|Tromba daria a Policoro, Bianco: «Servono aiuti rapidi e proroga delle concessioni balneari»
12/09/2026
La tromba d’aria che il 2 settembre ha colpito Policoro ha provocato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività agricole e alle strutture turistiche. Il sindaco Enrico Bianco sollecita interventi rapidi da parte della Regione Basilicata e del Governo, mentre prosegue la ricognizione dei danni, che potrebbero ammontare a milioni di euro. Tra le priorità indicate dal primo cittadino anche il sostegno agli operatori balneari, alcuni dei quali hanno subito danni gravissimi alle strutture. Bianco chiede alla Regione di avviare l’iter per una proroga delle concessioni demaniali in scadenza, sul modello di quanto già avvenuto in Calabria. «Non serve ricostruire per poi dover lasciare la concessione», sottolinea il sindaco, evidenziando la necessità di garantire agli imprenditori un orizzonte temporale adeguato per tornare a investire.
Di seguito la nota stampa
Policoro è stata messa in ginocchio dalla tromba d’aria del 2 settembre scorso, che in poco più di 15 minuti ha arrecato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, all’agricoltura d’eccellenza e alle strutture turistiche. E’ in corso un’incessante opera di ricognizione con la protezione civile regionale, anche mediante l’uso di droni e tecnologia di ultima generazione, per quantificare i danni probabilmente nell’ordine di milioni di euro. Policoro non si piange addosso e si è già rialzata con lo spirito di iniziativa dei cittadini.
Il sindaco Bianco: «𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜. 𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖, 𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑙𝑜𝑛𝑖, 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑢𝑠𝑝𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑝𝑖𝑐𝑢𝑖».
👉 Oltre al settore agricolo e ai danni al patrimonio pubblico e privato, si sta manifestando un’altra questione piuttosto delicata, rispetto alla quale la Regione Basilicata potrebbe avere un ruolo importante.
💬«𝐸’ 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑖, 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒. 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜. 𝑁𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑖 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜. 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖 𝑙𝑖𝑑𝑖, 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎, 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑖𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑑𝑖̀ 14 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑖 𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜. 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒, 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀.
💬𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒, 𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑜𝑐𝑜, 𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀, 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑’𝑎𝑟𝑖𝑎 ℎ𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑖. 𝑄𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀, 𝑖𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒. 𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑙𝑜𝑛𝑖, 𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑎 𝑐’𝑒̀ 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒. 𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑟𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑒 15.30 𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 𝑈𝑛 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖».
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua