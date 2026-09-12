È allarme nei Comuni di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata per i continui disagi nella raccolta dei rifiuti legati alle criticità dell’impianto AMA di Atella. Le frequenti interruzioni dei conferimenti, spesso comunicate con scarso preavviso, stanno mettendo a rischio la regolarità di un servizio pubblico essenziale. I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sub-Ambito Basento Nord chiedono interventi urgenti e soluzioni strutturali, dopo aver già incontrato i vertici del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata. L’ultima sospensione ha interessato la raccolta dell’organico prevista per il 12 e 14 settembre. I primi cittadini lanciano l’allarme anche per i possibili rischi igienico-sanitari e chiedono risposte certe ad AMA e Regione.

Segue comunicato



I Sindaci dei Comuni di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata, riuniti nell’Unione dei Comuni del Sub-Ambito Basento Nord, esprimono forte preoccupazione per i continui e sempre più frequenti disagi che interessano il servizio di raccolta dei rifiuti, determinati dalle criticità dell’impianto AMA di Atella.

L’impianto, individuato dalla Regione Basilicata quale discarica di ambito, da diverso tempo sta infatti interrompendo con crescente frequenza il conferimento dei rifiuti, spesso senza un congruo preavviso agli operatori incaricati della raccolta. Una situazione che rende estremamente difficile garantire la regolarità del servizio e che finisce inevitabilmente per produrre pesanti disagi per i cittadini e per le comunità interessate.

L’ultima comunicazione ha comportato la sospensione della raccolta della frazione organica prevista per sabato 12 e lunedì 14 settembre, ma il problema non può più essere affrontato come una successione di singole emergenze.

«Non è accettabile che i Comuni e i gestori del servizio vengano messi, con pochissimo preavviso, nella condizione di non poter assicurare un servizio pubblico essenziale. Le nostre amministrazioni e la società incaricata stanno facendo tutto quanto è nelle loro possibilità per limitare i disagi, ma occorre intervenire sulle cause del problema e garantire una soluzione stabile.»

Proprio alla luce del ripetersi di tali criticità, nella scorsa settimana i Sindaci hanno incontrato i vertici del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, rappresentando con chiarezza la gravità della situazione e chiedendo che la questione venga affrontata con la massima sollecitudine. Durante il confronto, i vertici regionali hanno mostrato piena comprensione per le problematiche sollevate dai primi cittadini, assicurando il massimo impegno e garantendo che faranno tutto quanto in loro potere per individuare un'immediata soluzione.

Il timore resta comunque che il protrarsi o l’intensificarsi delle interruzioni possa determinare conseguenze ben più gravi della semplice mancata raccolta in singole giornate. L’accumulo dei rifiuti, soprattutto della frazione organica, rischia infatti di generare problemi di carattere igienico e sanitario, oltre a compromettere gli sforzi compiuti quotidianamente dai cittadini per garantire una corretta raccolta differenziata.

I Sindaci sottolineano inoltre come non sia possibile scaricare sulle comunità locali le conseguenze di criticità impiantistiche e organizzative che non dipendono dai Comuni. È pertanto indispensabile che gli Enti competenti diano rapido seguito agli impegni presi ed individuino tempestivamente soluzioni in grado di assicurare continuità nei conferimenti e, conseguentemente, regolarità nella raccolta.

Le Amministrazioni comunali di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata confermano la massima attenzione sulla vicenda e continueranno a seguire quotidianamente l’evolversi della situazione, mantenendo informati i cittadini su eventuali variazioni del servizio.

Allo stesso tempo, i quattro Sindaci ribadiscono la propria fermezza nel pretendere risposte chiare, tempestive e risolutive da AMA e dalla Regione Basilicata e da tutti gli Enti a ciò deputati. La continuità di un servizio pubblico essenziale come quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti non può essere affidata alla gestione continua dell’emergenza: servono certezze, programmazione e soluzioni strutturali, nell’interesse delle comunità e a tutela della salute pubblica.

I Sindaci di Avigliano, Pietragalla, Ruoti e Vaglio Basilicata