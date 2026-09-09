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Carburanti, nuova stangata: benzina e diesel sfiorano i 2,20 euro in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia

9/09/2026



Nuova fiammata per i carburanti, con aumenti che sfiorano il centesimo al litro in appena 24 ore. I dati del Mimit aggiornati al 9 settembre mostrano una verde self a 2,085 euro al litro in Basilicata, 2,091 in Calabria, 2,064 in Campania e 2,084 in Puglia. Sul gasolio, invece, si passa a 2,186 euro in Basilicata, 2,200 in Calabria, 2,168 in Campania e 2,182 in Puglia. I rincari giornalieri arrivano fino a 10 millesimi per la benzina e 7 per il diesel. Per il servito, i valori risultano ancora più elevati, con differenze significative rispetto al self. Sulla rete autostradale la benzina raggiunge 2,152 euro al litro e il diesel 2,248 euro. Il nuovo rialzo porta così i prezzi della verde vicino ai precedenti picchi, mentre è ormai imminente la scadenza del taglio delle accise, prevista per domani. Una nuova pressione sui bilanci di famiglie e imprese, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l'auto.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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