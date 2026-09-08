Nella serata di lunedì 7 settembre lungo la SS 407 Basentana un autoarticolato adibito al trasporto di bibite è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 20, al chilometro 6, nel territorio di Vaglio Basilicata. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza, giunti sul posto con un'autopompa serbatoio e un'autobotte per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale Anas. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e completare le operazioni di messa in sicurezza, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso senza ulteriori conseguenze. Terminata la bonifica dell'area, la circolazione è stata regolarmente ripristinata.