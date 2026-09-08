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|Basentana: in fiamme un autoarticolato carico di bibite
8/09/2026
Nella serata di lunedì 7 settembre lungo la SS 407 Basentana un autoarticolato adibito al trasporto di bibite è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 20, al chilometro 6, nel territorio di Vaglio Basilicata. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza, giunti sul posto con un'autopompa serbatoio e un'autobotte per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale Anas. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e completare le operazioni di messa in sicurezza, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso senza ulteriori conseguenze. Terminata la bonifica dell'area, la circolazione è stata regolarmente ripristinata.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua