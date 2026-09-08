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CRONACA

8/09/2026 - Potenza, i dati dei controlli della Polizia Locale durante lestate: 69 incidenti e sanzioni per 37mila euro
8/09/2026 - Potenza: emesso dal Questore foglio di via obbligatorio
8/09/2026 - Truffe agli anziani:arrestate due persone, recuperato un bottino da 100mila euro
8/09/2026 - Basentana: in fiamme un autoarticolato carico di bibite

SPORT

8/09/2026 - Francavilla, Lazic: 'Importante partire con una vittoria'
8/09/2026 - Melfi, mister De Felice. 'Con il Real Aversa abbiamo giocato alla pari'
8/09/2026 - Da Atella alla Salernitana: il sogno di Maria Mariniello continua
8/09/2026 - Futsal, Gorgoglione: ufficiale il talento spagnolo Ferran Plans Riera

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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