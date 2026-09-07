Il gip del Tribunale di Potenza ha convalidato il sequestro dell’area di cantiere dove sono in corso i lavori per la nuova seggiovia nel comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone, ad Abriola. Il provvedimento arriva dopo l’intervento preventivo dei Carabinieri Forestali. La Procura di Potenza indaga su presunte ipotesi di falso ideologico, inquinamento ambientale e violazioni della normativa sulle aree protette, nell’ambito del progetto di riqualificazione del comprensorio, situato nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano e nella Zona Speciale di Conservazione Faggeta di Monte Pierfaone. Al centro delle contestazioni anche il taglio di circa mille alberi, che ha provocato la reazione delle associazioni ambientaliste. Sul piano politico resta inoltre aperto il dibattito sull’iter amministrativo dell’intervento, finanziato dalla Regione Basilicata con un investimento di 8 milioni di euro.