Resta in attesa della decisione del Tribunale del Riesame Valter Lavitola, per il quale i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari in un’abitazione di parenti in Basilicata, nella disponibilità dell’indagato. Nel corso dell’udienza, Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo il rapporto di amicizia con Sigfrido Ranucci e spiegando di aver agito per proteggerlo da un presunto attentato. «Speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura», avrebbe affermato. I legali Sergio e Arturo Cola escludono il movente politico ipotizzato dalla Procura: secondo la difesa, Ranucci non avrebbe mai avuto intenzione di entrare in politica. La decisione è attesa entro il 10 settembre.