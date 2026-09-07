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|Lavitola chiede i domiciliari in Basilicata: il Riesame decide entro il 10 settembre
7/09/2026
Resta in attesa della decisione del Tribunale del Riesame Valter Lavitola, per il quale i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari in un’abitazione di parenti in Basilicata, nella disponibilità dell’indagato. Nel corso dell’udienza, Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo il rapporto di amicizia con Sigfrido Ranucci e spiegando di aver agito per proteggerlo da un presunto attentato. «Speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura», avrebbe affermato. I legali Sergio e Arturo Cola escludono il movente politico ipotizzato dalla Procura: secondo la difesa, Ranucci non avrebbe mai avuto intenzione di entrare in politica. La decisione è attesa entro il 10 settembre.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua