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Escursionista disperso: intervento del Soccorso Alpino

6/09/2026



Nella giornata di venerdì 4 settembre il Soccorso Alpino Basilicata è stato allertato per un uomo di 56 anni di Siracusa, disperso nel territorio di Terranova di Pollino (PZ). La richiesta di intervento è arrivata inizialmente attraverso un operatore turistico, che ha segnalato la presenza di un escursionista in difficoltà. Inizialmente non erano state comunicate problematiche di carattere sanitario. Solo in un secondo momento, con la chiamata al 112, è emerso che l’uomo presentava anche una problematica cardiaca.


Il disperso è stato raggiunto da un tecnico del Soccorso Alpino Basilicata contemporaneamente all’arrivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Valutata la situazione, il trasporto in elicottero non è stato ritenuto appropriato, in assenza di un medico a bordo e considerata la necessità di gestire con particolare cautela le condizioni del paziente.


A quel punto, l’uomo è stato accompagnato fino alla propria vettura, dove aveva necessità di recuperare alcuni farmaci lasciati all’interno dell’auto.


Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno accompagnato l’uomo fino all’ambulanza, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Al termine delle operazioni, hanno provveduto anche al recupero dell’auto, rimasta in panne, trainandola verso il rientro.




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