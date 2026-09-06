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|Notte di cronaca nel Metapontino: incidente tra due auto e camion in fiamme
6/09/2026
Due episodi di cronaca hanno segnato la serata di ieri nel Metapontino. Attorno alle 22, sulla Strada Provinciale 3, nei pressi dell’incrocio con la strada per contrada Pizzica di Bernalda, si sono scontrate due auto che procedevano in direzioni opposte. I due occupanti sono stati soccorsi dal 118 Basilicata Soccorso e trasportati all’ospedale di Policoro: uno in codice verde, l’altro in codice giallo. Sul posto Vigili del fuoco di Tinchi, Carabinieri e soccorso stradale. Intorno all’1.15, invece, un camion è andato a fuoco in un’area nei pressi del nuovo asilo nido in costruzione. Intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio, anche attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.
foto dal blog di Filippo Mele
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua