HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Notte di cronaca nel Metapontino: incidente tra due auto e camion in fiamme

6/09/2026



Due episodi di cronaca hanno segnato la serata di ieri nel Metapontino. Attorno alle 22, sulla Strada Provinciale 3, nei pressi dell’incrocio con la strada per contrada Pizzica di Bernalda, si sono scontrate due auto che procedevano in direzioni opposte. I due occupanti sono stati soccorsi dal 118 Basilicata Soccorso e trasportati all’ospedale di Policoro: uno in codice verde, l’altro in codice giallo. Sul posto Vigili del fuoco di Tinchi, Carabinieri e soccorso stradale. Intorno all’1.15, invece, un camion è andato a fuoco in un’area nei pressi del nuovo asilo nido in costruzione. Intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio, anche attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.


 


foto dal blog di Filippo Mele




ALTRE NEWS

CRONACA

6/09/2026 - Operazione Master, la gip non convalida i fermi: dieci cittadini pakistani tornano liberi
6/09/2026 - Notte di cronaca nel Metapontino: incidente tra due auto e camion in fiamme
5/09/2026 - Incendio tra Episcopia e Carbone, massiccio intervento
5/09/2026 - Bernalda (MT), minorenne arrestato con 10 dosi di cocaina: disposto il collocamento in comunità

SPORT

6/09/2026 - Ciclismo, la sfida iridata della Nazionale parte da Matera
6/09/2026 - Francavilla, Lazic: Da adesso si fa sul serio
6/09/2026 - Melfi, il presidente Del Giudice: Prima salviamoci e poi vediamo che succede
5/09/2026 - Beach Volley, Trofeo delle Regioni 2026: la Basilicata in campo

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo