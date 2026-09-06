Due episodi di cronaca hanno segnato la serata di ieri nel Metapontino. Attorno alle 22, sulla Strada Provinciale 3, nei pressi dell’incrocio con la strada per contrada Pizzica di Bernalda, si sono scontrate due auto che procedevano in direzioni opposte. I due occupanti sono stati soccorsi dal 118 Basilicata Soccorso e trasportati all’ospedale di Policoro: uno in codice verde, l’altro in codice giallo. Sul posto Vigili del fuoco di Tinchi, Carabinieri e soccorso stradale. Intorno all’1.15, invece, un camion è andato a fuoco in un’area nei pressi del nuovo asilo nido in costruzione. Intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio, anche attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.

foto dal blog di Filippo Mele