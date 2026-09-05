Giorgia Meloni a Bari nel lungo discorso pronunciato alla festa organizzata da Fratelli d'Italia ha parlato anche di Basilicata."Intendiamo aumentare la quota di petrolio che si puo' estrarre nei nostri mari, perche' non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata. Abbiamo protetto questa nazione il piu' possibile dall'impennata del costo dell'energia, ma adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il piu' possibile in Italia. Ed e' per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabu' e abbiamo riaperto la strada del nucleare".