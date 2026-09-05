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Meloni: «Non compriamo petrolio dal Qatar se lo abbiamo in Basilicata»

5/09/2026



Giorgia Meloni a Bari nel lungo discorso pronunciato alla festa organizzata da Fratelli d'Italia ha parlato anche di Basilicata."Intendiamo aumentare la quota di petrolio che si puo' estrarre nei nostri mari, perche' non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata. Abbiamo protetto questa nazione il piu' possibile dall'impennata del costo dell'energia, ma adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il piu' possibile in Italia. Ed e' per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabu' e abbiamo riaperto la strada del nucleare".




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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