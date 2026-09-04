La Casa di Comunità di Senise si prepara ad accogliere i servizi sanitari. È l’Asp di Potenza ad annunciare, attraverso un aggiornamento sui propri canali social, che da lunedì 7 settembre saranno trasferite nella struttura di via Aldo Moro le attività sanitarie attualmente presenti nel poliambulatorio. ''Il trasferimento- si legge- riguarderà le attività specialistiche ambulatoriali e i prelievi venosi per gli esami ematochimici.

Nei giorni successivi, previo avviso sul sito dell’Asp, saranno trasferiti anche l’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio Veterinario, il 118 e la Continuità assistenziale, l’ex guardia medica''. Sul piano istituzionale la vicenda si sposta davanti ai giudici (CLICCA QUI PER LA DETERMINA PUBBLICATA SU ALBO PRETORIO).

Il Comune di Senise ha deciso di ricorrere al TAR Basilicata contro il provvedimento della Regione dello scorso mese di giugno relativo proprio alla Casa di Comunità. La decisione era stata autorizzata dalla Giunta comunale il 26 agosto e formalizzata con una determinazione del 27 agosto. L’amministrazione ritiene che il provvedimento regionale sia lesivo degli interessi e delle competenze del Comune e ha affidato la vicenda a un legale che rappresenterà l'ente. Parallelamente resta aperto il confronto sul futuro della struttura e, in particolare, sulla richiesta del territorio di ottenere il riconoscimento della Casa di Comunità HUB.

Il Comitato per la Sanità nel Senisese, in attesa della formalizzazione del verbale della riunione del Tavolo Tecnico dello scorso 25 agosto, chiede di conoscere il documento elaborato dal direttore generale dell’Asp di Potenza, Dott. De Filippis, per poterlo esaminare e valutarne i contenuti. Il Comitato, coordinato da Carmelina Bulfaro, chiede inoltre la convocazione di un Consiglio comunale aperto e ritiene che il Tavolo Tecnico debba essere nuovamente convocato. Secondo il Comitato, infatti, il confronto non può considerarsi concluso e deve proseguire sulla richiesta di una Casa di Comunità HUB a Senise.

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