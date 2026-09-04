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|Policoro. Fascia jonica, controlli straordinari della Polizia: 126 persone e 67 veicoli verificati
4/09/2026
Il Questore della Provincia di Matera ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio sulla fascia jonica, svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, finalizzati al rafforzamento dell’attività di prevenzione e alla tutela della sicurezza dei cittadini. Nel corso dei controlli sono state identificate 126 persone, di cui 3 cittadini stranieri e 22 con precedenti di polizia, mentre sono stati sottoposti a verifica 67 veicoli. Nelle aree interessate dalla recente tromba d’aria, sono stati inoltre assicurati servizi di perlustrazione e vigilanza, con l’obiettivo di prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire una presenza costante a tutela delle persone e dei beni.
Nell’ambito dei servizi dedicati alla sicurezza della circolazione stradale, la Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro, unitamente al Distaccamento di Moliterno, ha effettuato specifici controlli finalizzati, in particolare, alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 20 veicoli e identificate 32 persone. Nel corso dell’attività è stata inoltre contestata una violazione ai sensi dell’art. 80, comma 14, del Codice della Strada, relativa agli obblighi in materia di revisione dei veicoli. I servizi di controllo, inseriti nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto sulla fascia jonica, sono finalizzati a garantire una presenza costante e capillare sul territorio, prevenire condotte illecite e pericolose e aumentare il livello di sicurezza della circolazione.
Particolare attenzione viene riservata al contrasto della guida dopo l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, condotte che possono compromettere le capacità psicofisiche dei conducenti e rappresentare un grave pericolo per tutti gli utenti della strada. L’attività di prevenzione e controllo proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare legalità, sicurezza e tutela della collettività.
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