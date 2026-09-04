Il Questore della Provincia di Matera ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio sulla fascia jonica, svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, finalizzati al rafforzamento dell’attività di prevenzione e alla tutela della sicurezza dei cittadini. Nel corso dei controlli sono state identificate 126 persone, di cui 3 cittadini stranieri e 22 con precedenti di polizia, mentre sono stati sottoposti a verifica 67 veicoli. Nelle aree interessate dalla recente tromba d’aria, sono stati inoltre assicurati servizi di perlustrazione e vigilanza, con l’obiettivo di prevenire eventuali episodi di sciacallaggio e garantire una presenza costante a tutela delle persone e dei beni.

Nell’ambito dei servizi dedicati alla sicurezza della circolazione stradale, la Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro, unitamente al Distaccamento di Moliterno, ha effettuato specifici controlli finalizzati, in particolare, alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 20 veicoli e identificate 32 persone. Nel corso dell’attività è stata inoltre contestata una violazione ai sensi dell’art. 80, comma 14, del Codice della Strada, relativa agli obblighi in materia di revisione dei veicoli. I servizi di controllo, inseriti nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto sulla fascia jonica, sono finalizzati a garantire una presenza costante e capillare sul territorio, prevenire condotte illecite e pericolose e aumentare il livello di sicurezza della circolazione.

Particolare attenzione viene riservata al contrasto della guida dopo l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, condotte che possono compromettere le capacità psicofisiche dei conducenti e rappresentare un grave pericolo per tutti gli utenti della strada. L’attività di prevenzione e controllo proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare legalità, sicurezza e tutela della collettività.