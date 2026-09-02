Momenti di paura nel pomeriggio a Policoro, dove una violenta ondata di maltempo ha colpito la città e diverse aree del Metapontino. Intorno alle ore 16:30 un temporale particolarmente intenso, accompagnato da raffiche di vento violentissime, ha provocato ingenti danni a strutture, alberi, auto e coltivazioni. Al momento non si segnalano problemi alle persone. A comunicarlo è stato l’ufficio stampa del Comune di Policoro. In città sono caduti centinaia di alberi, anche di alto fusto, tra cui quelli presenti in piazza Eraclea. I rami e i tronchi hanno ostruito diverse strade e, in alcuni casi, tranciato cavi elettrici, lasciando numerose abitazioni senza corrente. Chiuso anche il sottopasso che conduce al mare a causa degli allagamenti, mentre la stazione ferroviaria è stata interessata dalla caduta di alberi.

Particolarmente pesante il bilancio dei danni sul litorale. Diversi stabilimenti balneari hanno riportato conseguenze importanti. Tra questi il Bambulè, dove i danni ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro. Pannelli fotovoltaici divelti dai tetti delle abitazioni sono inoltre precipitati sulle auto in sosta. Danni sono stati registrati anche ad altre strutture turistiche della costa jonica.

Il maltempo ha colpito duramente anche le campagne, provocando danni a serre, coltivazioni e strutture antigrandine. La Cia Basilicata ha mobilitato gli uffici del Metapontino per raccogliere le segnalazioni degli agricoltori e chiede alla Regione Basilicata interventi tempestivi per verificare l’entità dei danni e attivare le procedure previste. Secondo la Cia, il fenomeno potrebbe essere riconducibile a un downburst, una potente corrente d’aria discendente associata ai temporali, capace di generare raffiche improvvise e molto intense.

"Sono vicino alla comunità di Policoro colpita da un violento fenomeno atmosferico che ha causato ingenti danni alle loro coltivazioni. Come Ministero, come sempre abbiamo fatto in questi anni, non abbandoneremo gli agricoltori che ogni giorno lavorano la terra per produrre eccellenze che per quel territorio rappresentano una fonte di ricchezza e un vero e proprio presidio di qualità", così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.



L’Amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi e mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre prosegue la conta dei danni.



