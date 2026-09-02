La UIL FP Basilicata esprime il proprio plauso all’equipaggio India 24 di Moliterno, composto dall’infermiera Antonella Di Lernia e dall’autista-soccorritore Vito Limongi, per il tempestivo intervento che ha salvato la vita a un uomo di 62 anni colpito da arresto cardiocircolatorio. Giunti sul posto in circa cinque minuti, grazie alla vicinanza dell’ambulanza e alla RCP già avviata da due presenti, gli operatori hanno effettuato le manovre avanzate di rianimazione, ottenendo dopo circa venti minuti il ripristino della circolazione spontanea. La UIL FP sottolinea il valore della tempestività, della professionalità e del lavoro di squadra nella catena del soccorso, ringraziando anche i cittadini intervenuti e lo Sky Team di Potenza.

Di seguito il comunicato stampa del sinbdacato

La UIL FP Basilicata esprime il proprio plauso all’equipaggio India 24 di Moliterno per il delicato intervento di soccorso che, nella notte tra sabato e domenica, ha consentito di salvare la vita a un uomo di 62 anni colpito da arresto cardiocircolatorio. L’equipaggio, composto dall’infermiera Antonella Di Lernia e dall’autista-soccorritore Vito Limongi, aveva appena concluso un precedente intervento in codice rosso e stava rientrando dal Pronto Soccorso di Potenza quando è stato nuovamente allertato per un arresto cardiocircolatorio verificatosi presso il ristorante-balera “La Romantica”. La vicinanza dell’ambulanza ha consentito all’equipaggio di raggiungere il luogo dell’emergenza in circa cinque minuti. Un intervallo di tempo preziosissimo durante il quale due persone presenti sul posto avevano già iniziato tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, garantendo quella continuità della “catena della sopravvivenza” che, nell’arresto cardiaco, può fare la differenza tra la vita e la morte. All’arrivo di India 24 sono state immediatamente avviate le procedure di rianimazione cardiopolmonare avanzata (BLSD e ALS). Dopo circa venti minuti di manovre rianimatorie, comprendenti defibrillazioni e terapia farmacologica secondo protocollo, è stato ottenuto il ROSC, con ripristino della circolazione spontanea. L’equipaggio ha quindi provveduto alla stabilizzazione e alla gestione post-ROSC, predisponendo il trasferimento verso l’elisuperficie per l’affidamento allo Sky Team di Potenza.

È un episodio che merita di essere raccontato perché dimostra, ancora una volta, quanto la tempestività, la preparazione e la capacità di lavorare in squadra degli operatori del Servizio 118 rappresentino un patrimonio irrinunciabile per la sanità lucana, soprattutto nelle aree interne dove distanze e tempi di percorrenza rendono ancora più determinante la qualità dell'assistenza territoriale in emergenza. La UIL FP rivolge pertanto un sincero riconoscimento all’infermiera e all’autista-soccorritore dell’India 24 di Moliterno, così come ai cittadini che hanno avuto la prontezza di iniziare immediatamente la RCP e allo Sky Team intervenuto per il successivo trasferimento.

È la dimostrazione concreta di cosa significhi una catena del soccorso che funziona.