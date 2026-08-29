35 posti per la Basilicata nel nuovo concorso RIPAM Coesione 2026, un’opportunità rivolta a laureati interessati a entrare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Il bando prevede complessivamente 882 assunzioni di personale non dirigenziale con profilo di Specialista tecnico, destinate agli enti territoriali del Mezzogiorno impegnati nell’attuazione delle politiche di coesione europee. Per la Basilicata sono disponibili 35 posti. La selezione è organizzata su base territoriale e chi intende concorrere per la regione dovrà presentare la candidatura esclusivamente per questo ambito.

Possono partecipare i candidati in possesso di una delle lauree indicate dal bando, sia magistrali sia triennali, nelle aree dell’ingegneria civile e ambientale, dell’architettura, della pianificazione territoriale, dell’edilizia e delle scienze ambientali.

La selezione prevede un’unica prova scritta della durata di 60 minuti, composta da 40 quesiti a risposta multipla: 25 sulle materie tecniche e sulle competenze trasversali, 8 di logica e 7 di tipo situazionale. La prova sarà superata con un punteggio minimo di 21/30. La domanda dovrà essere presentata online attraverso il Portale inPA, utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. È necessario anche disporre di una PEC o di un domicilio digitale e versare una quota di partecipazione di 10 euro. Il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando su inPA.

Per i vincitori è previsto inoltre un percorso formativo fino a tre mesi, con una borsa di studio di 1.000 euro lordi mensili.

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