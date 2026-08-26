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Vastissimo incendio a Vaglio Basilicata, evacuate decine di persone

26/08/2026



Un pomeriggio di paura ieri a Vaglio Basilicata, dove poco dopo le 14 un vasto incendio ha interessato diverse aree del territorio, estendendosi dalle contrade fino a lambire il centro abitato. Sul posto sono intervenuti 12 automezzi dei Vigili del Fuoco, arrivati da Potenza e dai distaccamenti vicini, insieme agli operatori della Protezione Civile, ai volontari e al personale comunale. Le fiamme hanno provocato danni ingenti: un deposito di mezzi agricoli è stato distrutto, mentre diversi ettari di terreno sono stati interessati dal rogo. Particolarmente impegnative le operazioni nelle aree più vicine alle abitazioni, dove i soccorritori hanno concentrato gli sforzi per contenere l'avanzata del fuoco e impedire che raggiungesse le case.


 


 


foto TgR Basilicata




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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