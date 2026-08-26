Un pomeriggio di paura ieri a Vaglio Basilicata, dove poco dopo le 14 un vasto incendio ha interessato diverse aree del territorio, estendendosi dalle contrade fino a lambire il centro abitato. Sul posto sono intervenuti 12 automezzi dei Vigili del Fuoco, arrivati da Potenza e dai distaccamenti vicini, insieme agli operatori della Protezione Civile, ai volontari e al personale comunale. Le fiamme hanno provocato danni ingenti: un deposito di mezzi agricoli è stato distrutto, mentre diversi ettari di terreno sono stati interessati dal rogo. Particolarmente impegnative le operazioni nelle aree più vicine alle abitazioni, dove i soccorritori hanno concentrato gli sforzi per contenere l'avanzata del fuoco e impedire che raggiungesse le case.

foto TgR Basilicata