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Casa di Comunità HUB di Senise, lASP promette servizi uniformi. Ma la soluzione non è ancora trovata

25/08/2026



Programmare gli stessi servizi per tutte le Case di Comunità, sia HUB che spoke, garantendo un’offerta sanitaria omogenea nei diversi territori. È questo il risultato del tavolo tecnico sulla Casa di Comunità HUB di Senise, fortemente richiesto dal Comitato civico costituitosi alcuni mesi fa e dall’amministrazione comunale. Soluzione trovata? Ancora no. L’incontro si è svolto nella stanza della sindaca Castronuovo, dove una delegazione ha incontrato i vertici dell’ASP Basilicata. Presenti, il direttore generale Giuseppe De Filippis, il dottor Carmelo Alberto Dattola, direttore facente funzioni del Distretto della Salute Lagonegrese-Pollino,il vice sindaco nicola messuti, l'assessore comunale alla sanità giovanni asprella, il consigliere di opposizione Antonio Uccelli e la rappresentante del Comitato Carmelina Bulfaro. Intanto, nella sala consiliare, si erano radunati numerosi cittadini in attesa di conoscere l’esito del confronto e le prospettive per la struttura sanitaria.


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