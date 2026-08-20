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Fsc viabilità: verso lintesa con Provincia di Potenza

20/08/2026



A seguito della nota di sollecito trasmessa il 17 agosto scorso dalla Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata, la Provincia di Potenza nella giornata di ieri ha confermato la propria disponibilità a sottoscrivere l’Atto Negoziale relativo alla Linea di Azione FSCRI_RI_2375 dell’Accordo di Coesione FSC 2021/2027. L’intesa disciplina un finanziamento complessivo di 41,5 milioni di euro destinato a 52 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della rete viaria di competenza provinciale. Come comunicato dalla stessa Provincia, nei prossimi giorni si procederà alla sottoscrizione dell’Atto (approvato con D.G.R. n. 115/2026) e alla trasmissione del cronoprogramma dei lavori articolato per singolo intervento (con l’indicazione delle fasi progettuali e degli importi di spesa per annualità) e il cronoprogramma del fabbisogno finanziario. La trasmissione di questi dati, a oggi non ancora pervenuti, risulta fondamentale per l’avvio della fase attuativa e per garantire il rispetto dei tempi di rendicontazione, scongiurando ulteriori ritardi, come, tra l’altro, già avvenuto per la Provincia di Matera e i 7 Comuni capofila, beneficiari di FSC, che hanno firmato gli accordi da oltre due mesi. La Provincia di Potenza ha precisato che i lavori e la relativa cantierizzazione saranno operativamente avviati nel 2027.




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Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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