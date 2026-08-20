Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime la più sentita gratitudine a tutti coloro che, in questi giorni drammatici, hanno partecipato alle operazioni di ricerca dell’ultraleggero disperso nell’Alto Tirreno Cosentino, mettendo in campo ogni possibile sforzo, professionalità, coraggio e umanità. Il ritrovamento dei resti del velivolo e dei corpi dei due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo, dei quali oggi si piange con dolore la scomparsa, pone fine alle ricerche e apre una fase di lutto, vicinanza alle famiglie e rispetto per il dolore dei cari. “In un momento così doloroso – sottolinea il Sindaco Nicoletti – sento il dovere, a nome della città di Matera, di rivolgere un ringraziamento sincero e commosso a tutti coloro che non si sono risparmiati nelle ricerche. Di fronte a una tragedia così grande, abbiamo assistito a una mobilitazione generale, nella quale ciascuno ha fatto la propria parte, con competenza, generosità e spirito di servizio”. Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile Calabria, coordinata dal Direttore Generale Domenico Costarella, al Gruppo del Soccorso Alpino e Speleologico, a E-GEOS, che ha attivato per l’occasione il Servizio Emergency, alla Guardia Costiera Marina, all’Aeronautica Militare, alle Forze dell’Ordine e a tutti gli uomini e le donne impegnati nelle attività di ricerca, che hanno operato in condizioni difficili e su un territorio complesso, senza lesinare impegno e sacrificio.

Il Sindaco Nicoletti rivolge inoltre un sentito ringraziamento al sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea e all’intera popolazione di Fuscaldo, che ha dimostrato una straordinaria vicinanza, mettendosi a disposizione e partecipando alle ricerche anche spontaneamente e individualmente. Tanti cittadini, pur non appartenenti a organizzazioni o strutture operative, hanno cercato, perlustrato il territorio, fornito indicazioni e dato il proprio contributo, mossi esclusivamente dal desiderio di aiutare. “Tutti sono stati coinvolti – continua il Sindaco Nicoletti –: istituzioni, soccorritori, forze dell’ordine, volontari e semplici cittadini. In momenti come questo emerge la parte migliore delle nostre comunità, quella capace di unirsi, di tendere la mano e di non lasciare solo nessuno”. "Un grazie particolare alla famiglia Leta-Lamacchia, originaria di Matera, che in questi giorni ha dato ospitalità al nostro vicesindaco.

La presenza e l’impegno di tutti – conclude il Sindaco Nicoletti – hanno rappresentato una testimonianza concreta di solidarietà e di vicinanza. In questo momento di dolore, Matera non dimenticherà quanto è stato fatto”. Il Sindaco Nicoletti, infine, a nome dell’Amministrazione comunale e della città, rinnova vicinanza e cordoglio alle famiglie degli avvocati Buccico e Arnulfo, stringendosi con affetto ai loro cari.